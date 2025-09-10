Crédito do Trabalhador: como conseguir empréstimo consignado do FGTS?

Trabalhadores com carteira assinada passaram a ter a possibilidade de contratar empréstimos utilizando parte do saldo do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) como garantia, dentro do programa chamado Crédito do Trabalhador.

Como funciona a linha de crédito vinculada ao FGTS?

Funcionários registrados pelo regime CLT podem recorrer a essa modalidade, criada pelo governo federal como uma nova forma de acesso ao crédito. A solicitação é feita exclusivamente pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou em bancos habilitados.

Ao indicar o valor desejado, o sistema apresenta diferentes propostas de instituições financeiras, em um modelo semelhante a leilão. O trabalhador escolhe a oferta que considera mais vantajosa, levando em conta juros e prazos.

As parcelas são descontadas automaticamente pelo eSocial, respeitando o limite de 35% da remuneração mensal. Por conta da garantia do FGTS, as taxas oferecidas tendem a ser menores do que as do consignado tradicional. O acompanhamento do contrato pode ser feito diretamente no aplicativo.

É permitido utilizar até 10% do saldo do FGTS como garantia. Em caso de demissão, a multa rescisória de 40% pode ser destinada integralmente à quitação da dívida. A mudança de emprego dentro do regime CLT não interfere no contrato.

A gestão ficará sob responsabilidade do Comitê Gestor das Operações de Crédito Consignado, que terá a função de sugerir normas e definir o limite de juros aplicados.

Desde 25 de abril, quem já possui empréstimo consignado pode migrar seu contrato para essa modalidade. O objetivo principal da medida é reduzir o risco de superendividamento.

Segundo a planejadora financeira Leticia Camargo, da associação Planejar, a linha pode ser vantajosa para quitar dívidas caras, como cheque especial, rotativo do cartão de crédito ou CDCs. "Em situações de emergência e falta de reserva financeira, é uma alternativa mais segura do que outros tipos de crédito disponíveis", avalia.

No entanto, não é a melhor opção para aposentados que ainda trabalham com carteira assinada e já possuem empréstimo consignado pelo INSS. "Nesse caso, o crédito consignado pelo benefício previdenciário oferece juros menores do que o consignado CLT", ressalta a especialista.

Antes de contratar, é fundamental observar o CET (Custo Efetivo Total), que representa o valor real do financiamento. Leticia reforça: "Não assuma parcelas que ultrapassem sua capacidade de pagamento. Esse empréstimo pode ser interessante para adquirir um imóvel, mas não vale a pena se for apenas para despesas do cotidiano".

Como acessar a Carteira de Trabalho Digital

Para utilizar o aplicativo, é necessário possuir cadastro no Gov.br:

Entre no site Gov.br e informe os dados solicitados (CPF, nome completo, data de nascimento, nome da mãe e estado de nascimento); Responda a cinco perguntas relacionadas ao histórico profissional; Após a validação, será gerada uma senha provisória, que deve ser alterada no primeiro acesso; Com o cadastro concluído, a Carteira de Trabalho Digital estará disponível para uso no app (Android e iOS) ou no portal https://servicos.mte.gov.br/

.O documento digital é emitido automaticamente, e segundo a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, todo cidadão com CPF já possui uma versão ativa. Aqueles que nunca tiveram registro em carteira verão apenas os dados de identificação civil.