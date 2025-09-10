Topo

Conselho da Oncoclínicas recebe carta da Starboard sobre "reestruturação financeira"

10/09/2025 20h25

SÃO PAULO (Reuters) - A Oncoclínicas anunciou nesta quarta-feira que seu conselho de administração recebeu uma carta da gestora de ativos Starboard com a sugestão de uma "potencial transação para reestruturação financeira", segundo fato relevante.

No documento, a empresa acrescentou que a carta da Starboard não consubstancia uma proposta vinculante e que seu conselho ainda não se manifestou sobre a sugestão da gestora.

Na véspera, a Oncoclínicas havia dito por meio de outro fato relevante que contratou o Rothschild & Co Brasil como assessor financeiro e o Spinelli Advogados como assessor legal para a estruturação de um potencial aumento de capital privado.

(Reportagem de Fernando Cardoso)

