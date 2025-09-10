'Minha coluna agradece': por que esta cadeira de home office faz sucesso

Para quem busca uma cadeira confortável para trabalhar em home office, o modelo presidente, da marca Python Fly, pode ser uma opção. Ela possui apoios para os braços, costas, pescoço e também para os pés.

Feita em couro sintético, a cadeira tem ajustes que prometem mais conforto durante as horas de uso. Veja mais detalhes do produto, a opinião de quem comprou e também os pontos de atenção a seguir:

O que diz o fabricante

Tem design ergonômico

Possui apoio para pescoço e coluna

Tem enchimento de almofada duplo grosso com material natural não poluente

Possui apoio para os pés

Encosto pode ser ajustado de 90° a 150°

Couro sintético à prova d'água

Estrutura é feita com material metálico que não enferruja

Tem capacidade de carga máxima de 150 kg

Possui cinco rodinhas que giram 360°

O que diz quem comprou

Esse modelo de cadeira teve mais de 200 compras na Amazon no mês passado. Ela é elogiada principalmente pelo conforto.

A cadeira é muito boa para o preço cobrado. Super confortável, ótima também para descansar. Grande e fácil de montar. Acabou de chegar e já estou usando. Agora é ver a durabilidade. Ale

Bom, muito confortável, aparentemente ótimo custo-benefício. Fácil de montar, veio absolutamente tudo completo e certinho. Estou gostando muito. Para quem tem uma cadeira improvisada e comprar uma dessas será um grande upgrade. Pode comprar sem medo. Fugir das cadeiras gamers e coloridas é muito bom. Sobre a questão de durabilidade e resistência não posso opinar. Detalhe, peso 120 kg e fico super confortável. Minha coluna agradece. Vitor Hugo

Ótimo custo-benefício. A cadeira é fácil de montar. Achei o acabamento muito bonito, mais bonito que no anúncio, inclusive. Já utilizei a cadeira por horas e achei confortável. A regulagem da altura e costas é bem fácil e fica muito confortável. Você regula do jeito que quiser. E o acolchoado eu achei fofo e confortável também! Excelente compra. Gabriela Santos

Pontos de atenção

Porém, alguns compradores pontuaram que acharam o material frágil.

Eu sou bem forte, tenho 109 kg, mas ela suporta 150 kg. Nos primeiros dias, tudo bem, mas depois, conforme o uso, ela começou a ficar torta, fazer uns barulhos e, às vezes, se torna um tanto desconfortável o assento. Bruno Theodoro de Jesus

O acento poderia ser mais macio. O material poderia ser de melhor qualidade. Luan Duarte

Muito frágil, esperava uma construção melhor pelo preço. Luis

