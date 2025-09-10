Conexão de Roraima à rede elétrica trará economia de custos superior a R$600 mi, estima governo

SÃO PAULO (Reuters) - A conexão de Roraima à rede elétrica nacional, por meio do linhão de transmissão Manaus-Boa Vista, trará uma economia superior a R$600 milhões por ano nos custos com combustível para a geração termelétrica local que hoje abastece o Estado, segundo comunicado do Palácio do Planalto.

O início dos processos de interligação de Roraima, único Estado do país que ainda não recebe energia do Sistema Interligado Nacional (SIN), será celebrado nesta quarta-feira, em cerimônia com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, em Brasília.

Segundo o Planalto, com a conexão, Roraima passará a ter maior segurança energética e confiabilidade no suprimento.

A perspectiva é de "substituição gradual" das usinas termelétricas que hoje atendem o Estado, gerando energia com combustíveis poluentes e subsidiados pela Conta de Consumo de Combustíveis (CCC), custeada por todos os consumidores do país via conta de luz.

"A substituição gradual das usinas térmicas por energia limpa e renovável reduz as emissões de gases de efeito estufa (GEE) em mais de 1 milhão de toneladas de CO₂ por ano, além de gerar uma economia superior a R$600 milhões anuais nos custos com combustíveis fósseis", disse o governo.

Anteriormente, o Ministério de Minas e Energia chegou a estimar que a interligação de Roraima geraria uma economia de cerca de R$1 bilhão por ano aos consumidores.

O comunicado menciona ainda que a interligação permitirá o escoamento de energia, para o resto do país, de 700 megawatts (MW) de futuras usinas hidrelétricas inventariadas em Roraima.

Chamado de Linhão de Tucuruí, o empreendimento está em fase de testes e é de responsabilidade da Transnorte Energia (TNE), concessionária detida por Eletrobras e Alupar. Ele envolve a construção de 724 quilômetros de linhas de transmissão de 500 mil volts (500 kV) e três subestações, somando R$2,6 bilhões em investimentos.

O projeto foi licitado há 14 anos e enfrentou uma série de dificuldades para sair do papel, ligadas principalmente ao licenciamento ambiental, por atravessar terras indígenas dos Waimiri Atroari.

(Por Letícia Fucuchima)