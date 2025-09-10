Topo

Notícias

Conexão de Roraima à rede elétrica trará economia de custos superior a R$600 mi, estima governo

10/09/2025 11h51

SÃO PAULO (Reuters) - A conexão de Roraima à rede elétrica nacional, por meio do linhão de transmissão Manaus-Boa Vista, trará uma economia superior a R$600 milhões por ano nos custos com combustível para a geração termelétrica local que hoje abastece o Estado, segundo comunicado do Palácio do Planalto.

O início dos processos de interligação de Roraima, único Estado do país que ainda não recebe energia do Sistema Interligado Nacional (SIN), será celebrado nesta quarta-feira, em cerimônia com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, em Brasília.

Segundo o Planalto, com a conexão, Roraima passará a ter maior segurança energética e confiabilidade no suprimento.

A perspectiva é de "substituição gradual" das usinas termelétricas que hoje atendem o Estado, gerando energia com combustíveis poluentes e subsidiados pela Conta de Consumo de Combustíveis (CCC), custeada por todos os consumidores do país via conta de luz.

"A substituição gradual das usinas térmicas por energia limpa e renovável reduz as emissões de gases de efeito estufa (GEE) em mais de 1 milhão de toneladas de CO₂ por ano, além de gerar uma economia superior a R$600 milhões anuais nos custos com combustíveis fósseis", disse o governo.

Anteriormente, o Ministério de Minas e Energia chegou a estimar que a interligação de Roraima geraria uma economia de cerca de R$1 bilhão por ano aos consumidores.

O comunicado menciona ainda que a interligação permitirá o escoamento de energia, para o resto do país, de 700 megawatts (MW) de futuras usinas hidrelétricas inventariadas em Roraima.

Chamado de Linhão de Tucuruí, o empreendimento está em fase de testes e é de responsabilidade da Transnorte Energia (TNE), concessionária detida por Eletrobras e Alupar. Ele envolve a construção de 724 quilômetros de linhas de transmissão de 500 mil volts (500 kV) e três subestações, somando R$2,6 bilhões em investimentos.

O projeto foi licitado há 14 anos e enfrentou uma série de dificuldades para sair do papel, ligadas principalmente ao licenciamento ambiental, por atravessar terras indígenas dos Waimiri Atroari.

(Por Letícia Fucuchima)

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Primeira Turma do STF forma maioria para manter a delação de Mauro Cid

Papa Leão 14 escreve primeiro documento sobre necessidades dos pobres, dizem fontes

Ucrânia: entre sirenes e explosões, mães ucranianas dão à luz em abrigos subterrâneos em Odessa

Como Israel vem usando vídeos pagos para negar fome em Gaza

Se não for comprovado uso de armas, deve ser afastado aumento de pena, avalia Fux

Broncas, indiretas e microfones abaixados: os bastidores do julgamento

Julgamento da trama golpista é retomado com críticas de Fux ao processo

Rússia diz que Polônia não mostrou 'provas' de que drones derrubados eram russos

Trump exige pena de morte para suposto assassino de refugiada ucraniana

IBGE: cresce abate de bovinos, suínos e frango no 2º tri ante 2º tri de 2024

Brasileiras ficam 'presas' no Nepal: 'Por esse caminho você vai morrer'