Conab adia para semana que vem leilões de Pepro e PEP para feijão

São Paulo, 10 - A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) informou que foram adiados os leilões de Prêmio Equalizador Pago ao Produtor Rural (Pepro) e de Prêmio para Escoamento de Produto (PEP) para feijão inicialmente marcados para esta quarta-feira, 10, e a quinta-feira, 11. O adiamento, segundo a estatal, se deveu a questões técnicas. As operações destinadas a apoiar produtores do Paraná, do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina devem ocorrer nos próximos dias 17 e 18. Na ocasião, a Conab irá ofertar 16,2 mil toneladas para o Pepro e também 16,2 mil toneladas para o PEP, totalizando 32,4 mil toneladas da leguminosa.