Como os europeus estão se preparando para reduzir drasticamente o desperdício de alimentos e roupas

A União Europeia está dando passos decisivos para enfrentar dois dos maiores desafios ambientais da atualidade: o desperdício de comida e o descarte excessivo de roupas. Em setembro de 2025, o Parlamento Europeu aprovou um conjunto de medidas ambiciosas que estabelecem metas obrigatórias para os países do bloco, com o objetivo de reduzir significativamente esses resíduos até 2030.

Segundo dados oficiais, cada europeu gera, em média, 132 quilos de resíduos alimentares e 12 quilos de resíduos têxteis por ano. Para combater esse cenário alarmante, os Estados-Membros deverão reduzir em 10% os resíduos provenientes da transformação e fabricação de alimentos, e em 30% per capita os resíduos gerados no varejo, restaurantes, serviços de alimentação e residências. As metas serão calculadas com base na média dos anos de 2021 a 2023

Além disso, os países da UE terão que identificar operadores econômicos com papel relevante na prevenção do desperdício e garantir que alimentos não vendidos, mas ainda próprios para consumo, sejam doados em vez de descartados. Essa medida busca não apenas reduzir o lixo, mas também combater a insegurança alimentar em diversas regiões do continente.

Coleta, triagem e reciclagem

No setor têxtil, a nova legislação impõe aos produtores a responsabilidade financeira pela coleta, triagem e reciclagem dos resíduos gerados por seus produtos. Essa regra se aplica inclusive a empresas de comércio eletrônico, estejam ou não sediadas na União Europeia. As microempresas terão um ano adicional para se adaptar às exigências.

Os produtos abrangidos incluem roupas, acessórios, calçados, cobertores, cortinas e até colchões. Os países também poderão estabelecer contribuições financeiras específicas para marcas de moda rápida e ultrarrápida, como forma de desincentivar práticas de produção e consumo que aceleram o descarte de peças.

Mudança de paradigma

Essas medidas refletem uma mudança de paradigma na forma como os europeus lidam com o consumo e o descarte. Ao transferir parte da responsabilidade para os produtores e incentivar práticas mais sustentáveis, a União Europeia busca não apenas reduzir o impacto ambiental, mas também promover uma economia mais circular e consciente.

Para o Brasil, que enfrenta desafios semelhantes, esse movimento europeu pode servir como inspiração para políticas públicas voltadas à redução do desperdício e à valorização dos recursos.

