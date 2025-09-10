Por que a Azul, em recuperação judicial, subiu 127% em uma semana na Bolsa?

As ações da Azul (AZUL4) dispararam 31,3% no pregão de ontem (8) acumulando uma alta de 122% na primeira semana de setembro, mesmo em meio a um cenário turbulento para a companhia aérea. Especialistas apontam que o salto foi impulsionado pelo chamado "aperto dos vendidos", - ou short squeeze, no jargão do mercado -, um movimento técnico que força investidores a recomprar papéis. Fatores macroeconômicos também contribuíram para o rali, mas os analistas alertam que a alta nos papéis da Azul podem não ser sustentável.

O que aconteceu

As ações da Azul vêm numa sequência de três altas acima dos 19%. Ontem, quando terminou o dia com avanço de 31,3%, a R$ 1,51, os papéis da empresa chegaram a disparar mais de 60% durante as negociações. A título de comparação, o Ibovespa, principal índice acionário da Bolsa de Valores, caiu 0,59%, aos 141.791 pontos.

No ano, porém, o cenário para as ações da companhia aérea é de queda de 57,34%. Desde o fim de junho, as ações da Azul eram negociadas na casa dos centavos, o que o mercado financeiro costuma chamar de penny stocks. Isso ocorreu cerca de um mês após a companhia oficializar, no final de maio, um pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos, por meio do chamado Chapter 11, o mecanismo que permite a reorganização financeira de empresas sem interromper suas atividades.

Papéis da companhia aérea agora são beneficiados pelo movimento de "short squeeze". De acordo com Jhonatas Deodato, planejador financeiro e especialista em investimentos e finanças, o "aperto dos vendidos", na tradução livre, ocorre quando muitos investidores estão "vendidos" em uma ação, ou seja, apostando que ela vai cair, e, ao invés disso, ela começa a subir. Isso os obriga a recomprar os papéis para limitar prejuízos, criando uma pressão de compra que faz o preço subir ainda mais.

No caso da Azul, com um volume recorde de ações alugadas e vendidas em aberto, qualquer movimento de alta provocaria esse efeito amplificado, diz Deodato. Dos 812,3 milhões de papéis preferenciais fora das mãos dos acionistas de referência, 23,8% estavam alugados, o que representa 15 milhões de ações a mais nessa condição do que em maio.

Na prática, funciona assim: se a ação da Azul está valendo R$ 10 e muitos investidores apostam na queda, eles vendem papéis alugados nesse valor esperando recomprá-los mais barato depois, por exemplo, a R$ 5. Para limitar eventuais perdas, definem um preço máximo em que aceitariam encerrar a operação, por exemplo, R$ 15. Se, por qualquer motivo, a ação sobe até esse patamar, esses investidores são obrigados a recomprar os papéis para fechar a posição e evitar prejuízos maiores. Essa recompra em massa aumenta a demanda e puxa ainda mais o preço para cima.

O movimento chama a atenção de outros investidores, que entram comprando também na expectativa de lucrar com a valorização. O resultado é um efeito em cascata: quanto mais o preço sobe, mais vendidos precisam recomprar, o que provoca novas altas.

Em abril, as ações da AZUL4 caíram cerca de 46,5%, principalmente por causa de uma oferta subsequente de ações (follow-on) que ficou abaixo do esperado. Levantou R$ 1,6 bilhão frente a até R$ 4,1 bilhões previstos. Isso aumentou preocupações com o elevado endividamento da companhia. A situação se agravou com o pedido de recuperação judicial (Chapter 11) nos EUA, o que também levou à saída da Azul de diversos índices da B3 e revisões negativas por bancos como BTG e XP.



Mas nos últimos dias, houve uma alta surpreendente. O principal fator, na minha visão, foi um short squeeze. Havia um número recorde de ações alugadas (posições vendidas) e os investidores foram forçados a recomprar os papéis à medida que subiam, alimentando ainda mais a valorização. E esse movimento de short squeeze acontece porque os investidores estão aproveitando o cenário otimista para ir às compras aproveitando ações baratas da Bolsa.

Jhonatas Deodato, planejador financeiro e especialista em investimentos e finanças

Fatores econômicos também estão por trás da alta

Além do movimento técnico, as ações da Azul também foram beneficiadas pela queda no preço do petróleo. "Como a companhia tem custos em dólar e receita em reais, ajuda o fato de que os custos caíram cambialmente e caíram também pelos preços de petróleo, a Petrobras reduziu o querosene de aviação", afirma Gustavo Cruz, estrategista-chefe da RB Investimentos.

Movimento foi combinado à valorização do real, com o recuo de 12,16% do dólar. A tendência é que a moeda norte-americana caia ainda mais com um eventual corte de juros nos Estados Unidos, que já vem impulsionando o apetite por risco no mercado, ampliando os ganhos do Ibovespa. "Você tem menos atratividade para os produtos de renda fixa e com isso sobram recursos tanto para renda variável nos EUA, quanto para produtos de outras classes e renda variável aqui no Brasil e no resto do mundo", diz o especialista.

Os investidores se dividem, contudo, sobre o impacto da recente decisão do Cade na alta das ações da Azul. Na semana passada, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica decidiu que as companhias aéreas Azul e Gol devem deixar de estabelecer novos voos compartilhados, o chamado "codeshare", até que o órgão de defesa da concorrência analise os termos do acordo firmado entre as empresas, suspeitas de formarem um cartel.

Por unanimidade, ficou decidido que Azul e Gol terão 30 dias para notificar o Cade sobre os termos do acordo, anunciado no ano passado. Se esse prazo for desrespeitado, será caracterizada situação de "gun jumping". Isso ocorre quando duas empresas fazem um acordo de cooperação sem notificar a autarquia que zela pela livre concorrência. Se isso ocorrer, o acordo será cancelado, e apenas as passagens já emitidas serão preservadas.

A decisão do Cade não tem uma unanimidade entre os analistas do setor. Parte deles entende que o codeshare seria benéfico, que teriam sinergia, mas tem gente que acha que não, porque as duas empresas passaram agora por um momento ruim financeiramente. Não é tão fácil analisar se as duas juntas [Azul e Gol] serão com certeza boas darão muito certo. Então, dá pra entender que às vezes o Cade ter barrando possa ter quem comemore também.

Gustavo Cruz, estrategista-chefe da RB Investimentos

Crescimento da Azul pode não ser sustentável

Para o investidor que pensa a longo prazo, essa alta não significa, necessariamente, que a Azul esteja em uma situação financeira melhor. O movimento recente reflete muito mais um efeito de curto prazo, na visão de Gabriel Mollo, analista de investimentos da Daycoval Corretora, impulsionado pelo short squeeze e por um cenário macro mais otimista com dólar caindo e expectativa de queda dos juros nos EUA, mas não de uma mudança estrutural na saúde da companhia.

Esse é um movimento especulativo, bom para o trader [aqueles que compram e vendem ações no curto e médio prazo], mas é muito difícil conseguir acertar isso, porque é um movimento muito pontual. E os problemas da empresa continuam. O recomendado é esperar ela conseguir equalizar as dívidas e conseguir ter lucros. Então para o investidor de longo prazo não é uma hora para comprar [os papéis da Azul].

Gabriel Mollo, analista de investimentos da Daycoval Corretora

O risco de correção, quando o preço da ação cai depois de uma forte alta, continua alta, diz outro especialista. "A dívida líquida da Azul continua muito alta, em torno de R$ 30 bilhões, com uma relação dívida/EBITDA de aproximadamente 4,9 vezes, mesmo após algumas reestruturações, o que mostra que os desafios financeiros ainda permanecem", conclui Deodato.