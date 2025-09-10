Como foi o voto de Fux para cada crime na trama golpista
Veja como Luiz Fux votou para cada crime de cada réu. Ele ainda só se manifestou para o delator Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), para o almirante Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, e para o ex-presidente Jair Bolsonaro.
Mauro Cid
- Organização criminosa armada - absolver
- Tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito - condenar em parte
- Golpe de Estado - absolver
- Dano qualificado pela violência e grave ameaça - absolver
- Deterioração de patrimônio tombado - absolver
Almir Garnier
- Organização criminosa armada - absolver
- Tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito - absolver
- Golpe de Estado - absolver
- Dano qualificado pela violência e grave ameaça - absolver
- Deterioração de patrimônio tombado - absolver
Jair Bolsonaro
- Organização criminosa armada
- Tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito
- Golpe de Estado
- Dano qualificado pela violência e grave ameaça
- Deterioração de patrimônio tombado