Contentarista conservador Charlie Kirk é baleado em um evento da Utah Valley University

WASHINGTON (Reuters) - O ativista e comentarista de direita norte-americano Charlie Kirk foi baleado nesta quarta-feira em um evento na Utah Valley University em Orem, Utah, e um suspeito foi detido.

Kirk, 31 anos, é um influente aliado do presidente Donald Trump e cofundador da Turning Point USA, a maior organização conservadora de jovens do país. Ele foi levado a um hospital, informou a Fox News.

"Charlie Kirk foi baleado na Universidade Utah Valley. Condição desconhecida", disse um porta-voz de Kirk à rede.

Os vídeos de celular do incidente que circulam nas mídias sociais mostram Kirk discursando para uma grande multidão ao ar livre quando um estampido alto que parecia um tiro foi ouvido. Kirk pode ser visto levando brevemente a mão ao pescoço ao cair da cadeira, fazendo com que os participantes corressem.

"Um tiro foi disparado de um prédio próximo e temos um suspeito sob custódia", disse um porta-voz da universidade à Reuters em um email.

A estação de TV local KSL-TV exibiu um vídeo de um homem idoso vestindo uma camisa azul sendo levado pela polícia após o ataque.

Kirk e a Turning Point USA desempenharam um papel fundamental no apoio dos jovens a Trump em novembro. Seus eventos em campi universitários em todo o país geralmente atraem grandes multidões.

"Todos nós devemos orar por Charlie Kirk, que foi baleado", disse Trump no X. "Um grande homem, de cima a baixo. DEUS O ABENÇOE!"

Agentes do FBI e da Agência de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos estavam no local, disse a procuradora-geral dos EUA, Pam Bondi, no X.

Kirk tem sido uma voz eficaz para o movimento conservador. Ele tem 5,2 milhões de seguidores no X e apresenta um popular podcast e programa de rádio, "The Charlie Kirk Show". Recentemente, ele também foi co-apresentador do programa "Fox & Friends" na Fox News.

O ataque a Kirk ocorreu em meio a um aumento da violência relacionada à política nos últimos anos.

Em julho de 2024, Trump foi atingido de raspão por uma bala de um homem armado durante um evento de campanha em Butler, Pensilvânia. Uma segunda tentativa de assassinato, dois meses depois, foi frustrada por agentes federais.

Em abril, um incendiário invadiu a residência do governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, e a incendiou enquanto a família estava lá dentro.

No início deste ano, em Minnesota, um homem armado que se passava por policial assassinou a deputada estadual Melissa Hortman e seu marido e atirou no senador John Hoffman e sua esposa. E em Boulder, Colorado, um homem usou um lança-chamas improvisado e coquetéis molotov para atacar um evento de solidariedade aos reféns israelenses, matando uma mulher e ferindo pelo menos mais seis.

Políticos republicanos e democratas expressaram apoio a Kirk após o tiroteio.

"A violência política NUNCA é aceitável", disse Hakeem Jeffries, líder democrata na Câmara dos Deputados dos EUA, no X. "Meus pensamentos e orações estão com Charlie Kirk e sua família."

O presidente republicano da Câmara dos Deputados, Mike Johnson, escreveu no X: "Por favor, junte-se a nós em oração por nosso bom amigo, Charlie Kirk".

(Reportagem de Jasper Ward, Andrew Hay, Brad Brooks, Helen Coster, Jim Oliphant, Jana Winter e Joseph Ax)