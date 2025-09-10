Clóvis de Barros: Brasil é 10ª economia, mas não tem 10ª educação; por quê?

O desenvolvimento econômico do Brasil não se reflete em avanços proporcionais na educação, avalia o filósofo Clóvis de Barros Filho no Alt Tabet, do Canal UOL.

Embora o Brasil ocupe atualmente a 10ª posição econômica global, o país ainda enfrenta desigualdades profundas no acesso à educação de qualidade e à produção de conhecimento.

A décima economia do mundo não tem a décima educação do mundo, não tem a décima universidade do mundo, não tem a décima produção de conhecimento do mundo, não tem a décima produção de ciência do mundo, aqui é só soja, certo? Grana tem, então acaba ficando com uma aparência de estábulo de ouro. Clóvis de Barros Filho

Para o filósofo, a desigualdade no acesso à educação de qualidade é intencional. "Se eu tô aqui em cima, não quero disputar com cem, quero disputar com cinco", explica.

"É o cara da escola de elite A que concorre contra a escola da elite B, pra ver quem é que vai ter a vaga na universidade. Imagina se eu abrir pra todo mundo, todo mundo concorrendo com igual competência, aí vira meritocracia, aí não. É assim, uns tudo e os outros escola de lata. E aí depois a gente chama de meritocracia quem for melhor no Enem e tá tudo certo".

O filósofo afirma que uma transformação profunda no sistema educacional e social não interessa à maioria da população, sendo defendida apenas por uma minoria crítica. "Não é do interesse de ninguém ou de quase ninguém, a não ser de meia dúzia de abilolados críticos, que haja uma sensível transformação na sociedade."

Discurso de 'pátria acima de tudo' é um vazio conceitual

Para o filósofo Clóvis de Barros Filho, a ideia de pátria, frequentemente exaltada em discursos políticos, carrega um vazio conceitual.

Estando a pátria acima de tudo, nós começamos a nos perguntar o que será que essa história de pátria quer dizer? Será que a pátria é o Estado? Será que a pátria é a nação? E aí você começa a perceber que a ideia de pátria, ela tem uma presença poética muito grande, mas ela tem um certo vazio conceitual. E aí é preocupante, por quê? Porque você coloca nisso o que você quiser. Clóvis de Barros Filho

'Ódio nas redes é tristeza diante do outro', avalia Clóvis de Barros Filho

O discurso de ódio nas redes sociais nasce da tristeza provocada pela percepção de superioridade alheia, diz Clóvis de Barros Filho.

O que é o ódio? Tristeza acompanhada da ideia da sua causa. Então, eu me deparo lá [nas redes sociais] com indivíduos com grande notoriedade e tenho em relação a eles um sentimento de tristeza. [...] Porque o mundo digital permite uma aproximação e uma constatação de que eles vivem uma vida que não é a minha, que no meu entendimento é superior à minha, e que, portanto, a constatação de que isso é uma exclusividade do outro, e não é propriamente parte integrante da minha vida, me entristece. Clóvis de Barros Filho

