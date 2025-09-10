Chefe da UE diz que bloco assegurou melhor acordo comercial possível com os EUA

ESTRASBURGO (Reuters) - A União Europeia obteve o melhor acordo comercial disponível com os Estados Unidos e garantiu às empresas do bloco uma vantagem sobre muitos rivais estrangeiros, disse a chefe da Comissão Europeia nesta quarta-feira.

"Asseguramos que a Europa obtivesse o melhor acordo possível. Colocamos nossas empresas em uma vantagem relativa. Porque alguns de nossos concorrentes diretos enfrentam tarifas muito mais altas dos EUA", disse Ursula von der Leyen ao Parlamento Europeu.

Vários parlamentares criticaram o acordo, segundo o qual a UE reduzirá suas tarifas, enquanto os Estados Unidos estabelecerão uma taxação ampla de 15% sobre os produtos do bloco. O Parlamento votará nos próximos meses a proposta da Comissão para remover as tarifas da UE sobre os produtos industriais dos EUA.

Von der Leyen afirmou que alguns concorrentes garantiram tarifas básicas americanas mais baixas do que os 15% que o bloco está enfrentando, mas a UE garantiu que as tarifas pré-existentes não fossem adicionadas, ao contrário da maioria dos rivais.

A presidente da Comissão Europeia disse que a UE exporta 500 bilhões de euros (US$585,20 bilhões) em produtos para os Estados Unidos a cada ano, dos quais dependem milhões de empregos.

"O acordo proporciona uma estabilidade crucial em nossas relações com os EUA em um momento de grave insegurança global. Pense nas repercussões de uma guerra comercial total com os EUA. Imagine o caos", disse ela.

