Topo

Notícias

CEO da Oracle ultrapassa Elon Musk e se torna a pessoa mais rica do mundo

Nova York

10/09/2025 19h29

o presidente da Oracle, Larry Ellison, ultrapassou o CEO da Tesla, Elon Musk, tornando-se a pessoa mais rica do mundo nesta quarta-feira.

Ellison assumiu o primeiro lugar quando as ações da Oracle dispararam mais de 30% após o último relatório de lucros da empresa.

Ellison - que possui 1,2 bilhão de ações da Oracle - viu seu patrimônio líquido subir para US$ 112 bilhões hoje, totalizando cerca de US$ 405 bilhões. Isso está acima do patrimônio líquido de Musk, que é de aproximadamente US$ 390 bilhões.

As ações da Oracle subiram 103% este ano e 35,95% durante o expediente dessa quarta-feira em Nova York.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Estudante de Medicina da UFRJ descobre que estava morto no SUS ao tentar se vacinar

Protesto de moradores da Favela do Moinho tem bombas de efeito moral e vias interditadas

'Não há um elemento que demonstre ciência de Bolsonaro do plano de golpe', diz Fux

Lotofácil tem prêmio estimado de R$ 1,8 milhão; veja dezenas sorteadas

Com prêmio acumulado de R$ 1,8 milhão, veja números sorteados da Lotomania

Fux vota para absolver Bolsonaro de todos os crimes na trama golpista

Quina sorteia prêmio acumulado de R$ 2,1 milhões; confira dezenas

Dupla Sena: Prêmio estimado é de R$ 8 milhões; confira números sorteados

Unicef: obesidade infantil supera desnutrição pela 1ª vez no mundo

Explosão de caminhão de gás deixa ao menos 57 feridos na Cidade do México

+ Milionária pode pagar prêmio de R$ 156 milhões; veja números e trevos