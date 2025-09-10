Topo

Notícias

Cecafé: exportação de café cai 17,5% em agosto na comparação anual; receita sobe

10/09/2025 08h50

São Paulo, 10 - O Brasil exportou 3,144 milhões de sacas de 60 kg de café em agosto de 2025, queda de 17,5% em relação às 3,813 milhões de sacas registradas no igual mês do ano passado, segundo dados do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé). Apesar da retração no volume, a receita cambial avançou 12,7% no período, para US$ 1,109 bilhão.A redução nos embarques já era esperada, afirmou o presidente do Cecafé, Márcio Ferreira, diante do patamar recorde de exportações em 2024 e da menor oferta da atual safra. "Os fundamentos já são favoráveis para a alta há algumas safras, com oferta e demanda muito ajustadas ou mesmo com déficit de oferta, devido a adversidades climáticas nos principais produtores, em especial no Brasil", explicou, em nota.Ferreira destacou ainda o impacto do "tarifaço" dos Estados Unidos, que elevou a volatilidade dos preços do café no mercado internacional. "O tarifaço desordenou o mercado e deu abertura para movimentos especulativos", disse. Ele lembrou que, entre 7 de agosto, data da entrada em vigor da taxação, e o fim do mês, o café arábica disparou 29,7% na Bolsa de Nova York, passando de US$ 2,978 por libra-peso para US$ 3,861 por libra-peso.Acumulado do ano De janeiro a agosto, o Brasil embarcou 25,323 milhões de sacas, queda de 20,9% em relação a igual período de 2024. Apesar disso, a receita cambial no acumulado do ano atingiu recorde de US$ 9,668 bilhões. "O cenário, tanto em agosto, quanto no acumulado do ano, não é tão distinto, com a queda no volume já esperada, bem como maiores ingressos de divisas ao caixa do Brasil devido a maiores cotações internacionais, impulsionadas pelo equilíbrio entre oferta e demanda há anos e, agora, potencializadas pelo tarifaço", afirmou Ferreira.

