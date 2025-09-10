Catar condena comentários "imprudentes" de Netanyahu sobre escritório do Hamas

Topo

10/09/2025 20h56

(Reuters) - O Catar rebateu o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, em uma declaração contundente na quinta-feira (no horário local, ainda quarta-feira em Brasília), considerando os comentários do israelense sobre o país do Golfo sediar um escritório do Hamas como "imprudentes".

A discussão acalorada ocorreu mais de um dia após Israel tentar matar líderes políticos do Hamas em um ataque aéreo no Catar, aumentando sua campanha militar no Oriente Médio e provocando uma enxurrada de condenações internacionais.

Nesta quarta-feira, Netanyahu advertiu o Catar, pedindo que expulse os líderes do Hamas ou leve-os à justiça.

"Porque se vocês não o fizerem, nós o faremos", disse.

Ele também acusou o Catar de fornecer abrigo seguro e financiamento ao Hamas, o que provocou uma forte reprimenda de Doha.

Em um comunicado, o Ministério das Relações Exteriores do Catar condenou o que descreveu como "ameaças explícitas de Netanyahu de futuras violações da soberania do Estado".

"Netanyahu está plenamente ciente de que a hospedagem do escritório do Hamas ocorreu dentro da estrutura dos esforços de mediação do Catar solicitados pelos Estados Unidos e Israel", acrescentou o ministério.

"As negociações sempre foram realizadas de maneira oficial e transparente, com apoio internacional e na presença de delegações dos EUA e de Israel. A insinuação de Netanyahu de que o Catar abrigou secretamente a delegação do Hamas é uma tentativa desesperada de justificar um crime condenado pelo mundo inteiro."

O Catar, ao lado do Egito, tem intermediado as negociações de paz entre o Hamas e Israel. O país alertou que o ataque de Israel a Doha ameaça inviabilizar essas negociações.

"Trabalharemos com nossos parceiros para garantir que Netanyahu seja responsabilizado e que suas ações imprudentes e irresponsáveis cheguem ao fim", disse o Ministério das Relações Exteriores.

(Reportagem de Hatem Maher)

