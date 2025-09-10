Carla: Fux faz voto cansativo até para ministros; Cármen deve rebatê-lo

Com os votos de Alexandre de Moraes e Flávio Dino já dados pela condenação do Jair Bolsonaro (PL) e de outros réus do "núcleo crucial" da trama golpista, cresce a expectativa pelo voto da ministra Cármen Lúcia, que pode formar maioria contra o ex-presidente, aponta a colunista Carla Araújo no UOL News - 2ª edição, do Canal UOL.

A decisão de Cármen Lúcia é vista como central, já que são necessários três votos entre os cinco ministros para condenar o ex-presidente por tentativa de golpe, em julgamento com forte impacto político. Há a expectativa para que a ministra também faça um contraponto a Luiz Fux, que votou pela absolvição de Bolsonaro.

É claro que tem ainda o voto da Carmen Lúcia e do ministro Zanin, que é o presidente da Corte. A expectativa é que esses votos comecem amanhã, e o caminho é para a condenação. Fux deve ficar vencido nesse voto, que não deve mudar os resultados. Há agora uma grande expectativa em relação ao voto da ministra Carmen Lúcia. É bem possível que seja dela o voto de condenação do Bolsonaro.

Hoje foi um dia muito longo, com um voto muito importante e com muitos recados. Fux falou diretamente, fez críticas ao Moraes, mudou um pouco o entendimento que ele mesmo já teve em outros casos, inclusive na aceitação da denúncia desse caso.

O ministro fez uma série de elogios à peça da PGR e à conduta da relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Hoje, no voto que é para valer mesmo, ele acaba mudando de opinião e descartando a visão que a PGR colocou, também divergindo em relação ao voto do ministro Alexandre de Moraes. Carla Araújo, colunista do UOL

'Voto de Fux absolve Bolsonaro e divide STF', diz Carla Araújo

O voto extenso do ministro Luiz Fux, que absolveu Bolsonaro e condenou Mauro Cid, marcou divergência no STF e gerou comemoração entre bolsonaristas, segundo Carla Araújo.

É curioso que a expectativa inicialmente para o dia de hoje era que só teria essa sessão para o voto do Fux pela manhã. As consequências desse voto? O Fux faz bastante registro para os bolsonaristas, que estão comemorando. O senador Flávio Bolsonaro escreveu também há pouco que esse voto é bastante didático. Carla Araújo, colunista do UOL

