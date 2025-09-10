Topo

Notícias

Canadá "avalia" relação com Israel após ataques no Catar

10/09/2025 15h38

O Canadá anunciou nesta quarta-feira (10) que "avalia" a relação com Israel, após os "inaceitáveis" ataques israelenses no Catar contra líderes do movimento Hamas, segundo a chanceler Anita Anand.

"Estamos avaliando a relação com Israel. O ataque de ontem no Catar foi inaceitável. Foi uma violação do espaço aéreo catariano", disse Anand à imprensa.

A chanceler lembrou que seu país se prepara para reconhecer o Estado da Palestina, uma decisão que deverá ser oficializada durante a Assembleia Geral da ONU no fim de setembro.

Trata-se de uma mudança na política externa do Canadá que Israel condenou firmemente.

Anand reiterou que a prioridade do Canadá é "trabalhar pela paz no Oriente Médio" e mencionou a importância de resolver prontamente a crise humanitária em Gaza.

daf-tib/ube/nn/mar/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Descarrilamento: entenda por que a normalização da Linha Amarela ainda deve demorar

USDA deve reduzir estimativas de produção para soja e milho, dizem analistas

'Lei exige deposição de governo para configurar crime de golpe', argumenta Fux em voto

Inundações na Indonésia deixam pelo menos 13 mortos

Por que descobertas da Nasa dão pistas sobre possíveis sinais de vida em Marte

Quem falta votar no julgamento de Bolsonaro? Veja ordem de ministros

Bombardeios israelenses no Iêmen deixam mais de 30 mortos

Segurança é morto a tiros em frente a comércio em São Paulo

Compreensão ampliativa do crime de golpe resultaria em sanção a atos políticos, diz Fux

Canadá "avalia" relação com Israel após ataques no Catar

Abiec: exportação de carne bovina aos EUA até fim do ano deve recuar US$ 400 mi