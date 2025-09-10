Topo

Notícias

Câmara aprova Fundação Caixa para apoio de políticas públicas

10/09/2025 20h58

A Câmara dos Deputados aprovou hoje (10) por 310 votos favoráveis e 116 contrários, o projeto de lei que cria a Fundação Caixa, ligada à Caixa Econômica Federal.

A entidade, sem fins lucrativos, terá por objetivo fomentar a redução das desigualdades sociais, econômicas e regionais, o desenvolvimento sustentável e adaptável das cidades e biomas. A matéria segue para apreciação do Senado.

Notícias relacionadas:

Para tanto, apoiará ações, projetos e políticas públicas que promovam o acesso equitativo e inclusivo a cidades, educação, assistência social, cultura, esporte, ciência, tecnologia e  inovação.

Pela proposta, o patrimônio será doado pela Caixa Econômica Federal, em quantidade e valor que viabilizem a sua atuação. As subsidiárias poderão realizar contribuições pecuniárias periódicas, não reembolsáveis, para a fundação.

A nova entidade também terá como fonte de recursos, aqueles provenientes de convênios, acordos e contratos celebrados com entidades, organismos e empresas; doações, os legados, as subvenções e os outros recursos que lhe forem destinados; e rendimentos de aplicações financeiras e outras rendas patrimoniais..

Pelo projeto, a Fundação Caixa poderá remunerar os diretores. O projeto diz que poderá ser permitido o pagamento de despesas de transporte, hospedagem, alimentação e outras despesas administrativas, conforme previsão estatutária.

O regime jurídico do pessoal da Fundação Caixa será o da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A entidade poderá contar ainda com empregados do banco, por meio de compartilhamento, e com servidores públicos ou empregados públicos cedidos.

Transparência

Para garantir a transparência de suas atividades, segundo o projeto, a entidade deverá manter em página na internet informações sobre o seu estatuto social e regimento interno, composição e remuneração de seus dirigentes.

Outro ponto é que, embora tenha autonomia financeira e patrimonial, regulada pelo direito privado, a fundação poderá ser auditada pelo Tribunal de COntas da União (TCU).

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Aposentado, artilheiro Martins Moreno quer voltar à seleção boliviana, mas técnico veta

Pessoa detida após assassinato de ativista Charlie Kirk nos EUA é solta (FBI)

SP Open: Luisa Stefani e Timea Babos vencem em estreia das duplas

Gana receberá imigrantes da África Ocidental deportados pelos EUA

Maioria do STF condena Braga Netto por abolição do estado de Direito

Lula diz que enviará projeto de lei para incentivar futebol feminino

Fux vota para absolver Bolsonaro de todos os crimes na trama golpista

Milei, da Argentina, veta lei de financiamento universitário

Senador dos EUA propõe projeto para isentar empresas de IA de cumprir regulações

Câmara aprova Fundação Caixa para apoio de políticas públicas

Catar condena comentários "imprudentes" de Netanyahu sobre escritório do Hamas