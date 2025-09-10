Topo

Cabeças de porco encontradas diante de mesquitas na França teriam sido colocadas por estrangeiros

10/09/2025 15h25

As cabeças de porco encontradas diante de uma dezena de mesquitas em Paris e em seus subúrbios teriam sido colocadas por indivíduos que estavam em um veículo com placa sérvia e que deixaram o país, assegurou a promotoria nesta quarta-feira (10).

Um agricultor da região da Normandia "entrou em contato com os investigadores para informá-los de que duas pessoas haviam ido comprar dele cerca de dez cabeças de porco" em um veículo "cuja placa seria sérvia".

As imagens de videovigilância estabeleceram que esse mesmo veículo, com dois ocupantes, foi detectado em Paris na noite de segunda-feira, explicou a promotoria.

Ela acrescentou que as imagens também mostravam dois homens colocando as cabeças diante de várias mesquitas.

Esses indivíduos poderiam ter utilizado uma linha telefônica croata, cujo rastreamento indica que cruzaram a fronteira franco-belga na manhã de terça-feira, acrescentou a promotoria.

As cabeças foram descobertas na manhã de terça-feira diante de várias mesquitas da área metropolitana de Paris e da capital.

Várias das cabeças desse animal, considerado impuro pelo Islã, "traziam uma inscrição 'MACRON' escrita com tinta azul".

Com entre cinco e seis milhões de fiéis, a França conta com a maior comunidade muçulmana da Europa, assim como a principal comunidade judaica desse continente.

© Agence France-Presse

