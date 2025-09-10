Topo

Brasileiras ficam 'presas' no Nepal: 'Por esse caminho você vai morrer'

Luana Takahashi
do UOL

Do UOL*, em São Paulo

10/09/2025 11h41

Um grupo de sete mulheres brasileiras ficou impedido de sair do Nepal e viu as ruas do país serem tomadas por uma onda de violência, que já deixou ao menos 19 mortos. Desde ontem, manifestantes protestam contra o bloqueio das redes sociais e denunciam corrupção do governo.

As turistas estão no país desde a sexta-feira (5). A empresária Renata Bortolotti, organizadora da viagem, relatou ao UOL que começou a ouvir rumores de supostas manifestações contra o banimento das redes sociais a partir da segunda-feira (7). Até aquele momento, ela não imaginava a gravidade do que se desenrolaria nos dias seguintes.

A situação, no entanto, se agravou ontem. O caos resultou em ataques físicos contra políticos, incêndios em prédios e residências oficiais e assaltos às casas de ministros. O primeiro-ministro do país, Khadga Prasad Oli, foi forçado a renunciar diante da pressão popular.

As brasileiras estavam em um passeio em Bhaktapur quando as ruas foram bloqueadas. Após saírem de uma escola onde aprendiam a fazer mandalas, perceberam que não seria fácil retornar ao hotel na capital de Catmandu. O guia de turismo tentava encontrar caminhos seguros para o retorno do grupo em meio à violência.

As mulheres precisaram passar uma noite na cidade. "Todos os lugares estavam com bastante tensão e perigo. Um cara falava 'não vai por esse caminho que você vai morrer'. A gente entrou na van com a ideia de voltar para o hotel, mas não foi possível'', conta Renata.

Vimos todos os carros queimados, barricadas, gás lacrimogêneo sendo jogado, uma cena horrível. A gente nunca imagina que no país que é a casa de buda, que teria que ser de muita paz, teria algo assim. Mas é um manifesto por toda situação política, não é sobre só banimento das redes sociais. Renata Bortolotti

Renata em praça de Bhaktapur que foi palco dos protestos - Reprodução/@renata_bortolotti - Reprodução/@renata_bortolotti
Renata em praça de Bhaktapur que foi palco dos protestos
Imagem: Reprodução/@renata_bortolotti

As turistas planejavam seguir viagem para o Butão hoje, mas tiveram o voo cancelado. Renata disse que elas conseguiram retornar ao local da hospedagem na capital agora pela manhã e estão em segurança, com a situação mais "controlada''. O voo foi remarcado para amanhã, quando o aeroporto pode ser reaberto.

O que motivou os protestos?

O estopim foi a proibição de 26 plataformas de mídia social pelo governo na segunda-feira (8). Os governantes afirmaram que elas não estariam cumprindo as novas regulamentações estatais, que exigem uma representação jurídica local e um diretor de compliance. O banimento atingiu plataformas populares como Instagram e Facebook.

No mesmo dia, jovens indignados tomaram conta da capital e outras cidades do país. No princípio, os protestos pareciam estar focados na proibição das redes sociais, com os manifestantes a entoarem cantos como: "Acabem com a corrupção, não com as redes sociais''. A polícia, por sua vez, abriu fogo contra a multidão, matando 19 pessoas e ferindo mais de 100 outras.

Mesmo depois da suspensão do bloqueio na manhã de ontem, a agitação se manteve. A população continuou a protestar, alimentada pela raiva pelas mortes de manifestantes e pela crescente frustração com a elite política da nação, a quem eles acusam de corrupção.

Com a escalada de tensão, o primeiro-ministro optou por renunciar. Segundo ele, o objetivo era de "dar passos em direção a uma solução política". A renúncia foi aceita pelo presidente do país, Ram Chandra Poudel, que também apelou aos manifestantes que entrassem em diálogo.

O descontentamento popular não tem parado de crescer devido à instabilidade política, à corrupção e ao baixo crescimento econômico. A faixa etária entre 15 e 40 anos representa 43% da população, de acordo com estatísticas oficiais, e o desemprego ronda os 10%. O PIB per capita é de apenas 1.447 dólares, segundo dados do Banco Mundial.

O Alto Comissário da ONU para os Direitos Humanos pediu diálogo e disse estar "consternado" com a escalada da violência. "É importante que as vozes dos jovens sejam ouvidas", declarou Volker Türk em comunicado.

* Com informações da Deutsche Welle

