Brasil tem fluxo cambial positivo de US$277 milhões em setembro até dia 5, diz BC

SÃO PAULO (Reuters) - O Brasil registrou fluxo cambial total positivo de US$277 milhões em setembro até o dia 5, em movimento puxado pela via comercial, informou nesta quarta-feira o Banco Central.

Os dados mais recentes são preliminares e fazem parte das estatísticas referentes ao câmbio contratado.

Pelo canal financeiro, houve saídas líquidas de US$466 milhões em setembro até o dia 5. Por este canal são realizados os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, as remessas de lucro e o pagamento de juros, entre outras operações.

Pelo canal comercial, o saldo de setembro até o dia 5 foi positivo em US$743 milhões.

No acumulado do ano até 5 de setembro, o Brasil registra fluxo cambial total negativo de US$16,627 bilhões.

(Reportagem de Fernando Cardoso)