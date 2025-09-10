'Brasil é nosso', diz manifestante que ajudou a estender bandeira dos EUA

Um integrante do movimento Juntos pela República estava entre os manifestantes que estenderam a bandeira gigante dos Estados Unidos no ato bolsonarista de 7 de Setembro na avenida Paulista, em São Paulo.

Até agora, nenhum movimento ou partido assumiu autoria da bandeira. A SPTuris, agência vinculada à Prefeitura de São Paulo, negou que a bandeira seja a mesma utilizada dois dias antes, no jogo da NFL, a liga de futebol americano, em São Paulo.

Dos EUA, Eduardo Bolsonaro (PL) se referiu à iniciativa como um tipo de gratidão aos EUA, enquanto políticos à esquerda e à direita criticaram o uso de um símbolo norte-americano no Dia da Independência do Brasil.

Já o movimento Juntos se define como "nem de direita, nem de esquerda". Segundo site oficial, o movimento defende "uma nova Constituição" por considerar que as "mazelas" do país se devem à Constituição de 1988.

O integrante é o empreendedor Gildailton Almeida, de Vinhedo (SP), que possui uma empresa de logística e transporte.

Almeida relata que, na esquina da avenida Paulista com a alameda Casa Branca, duas senhoras vestindo camisetas do Brasil e um rapaz de camiseta preta pediram ajuda para carregar um material.

"Dois amigos e eu fomos, descemos a rua para ir buscar —e foi aí que vi que não eram bandeiras pequenas, mas uma gigante, no porta-malas de um Citroën. Ajudei a estender a bandeira, fiz reels, postei no Instagram. Mas não sei quem eram eles", conta.

Num dos posts, já deletado, ele cita "vídeos que flagraram a gente hasteando a bandeira dos Estados Unidos".

"Pra mim, isso representa que a gente tem que lutar pela nossa liberdade. Seja a favor ou contra o presidente, o importante é ter a democracia e a liberdade de se expressar. O Brasil é nosso!", escreveu na legenda.

'O importante é ter a democracia e a liberdade de expressar. O Brasil é nosso', escreveu Gildailton Almeida Imagem: Reprodução/Instagram

'Juntos pelo Novo'

Almeida vestia uma camiseta do Juntos, movimento cujo CNPJ foi registrado no fim de 2024 como órgão de direção nacional de partido político, em Brasília.

O UOL apurou que o movimento é liderado pelos advogados Pablo Sukiennik, de Brasília, e Sérgio Borges, de São Paulo.

Borges disse à reportagem que Almeida ajudou a levar o material do movimento, mas informou que a bandeira gigante dos EUA não foi iniciativa deles. Também afirmou que Almeida não ocupa função estatutária no movimento.

"Já vi na avenida Paulista bandeiras de Israel, da Palestina, agora a dos EUA, o que não é crime. Respeitamos, porém nosso projeto é tirar o país da frequência Caim e Abel, onde irmãos matam irmãos, e buscarmos um espírito Diretas Já por um bem comum", disse.

Sérgio Borges (de boina preta), do movimento 'Juntos', com a família de 'Débora do Batom' (acima) e Ricardo Salles (Novo) Imagem: Reprodução/Instagram

Em junho, o movimento realizou um evento chamado "Juntos pelo Novo" com o empresário Anderson Dutra, identificado como líder do Juntos pela República, o desembargador Sebastião Coelho e o deputado federal Ricardo Salles (Novo).

Integrantes do Juntos foram fotografados com Salles e a família de Débora Rodrigues, conhecida como "Débora do Batom" —a manifestante que pichou "perdeu, mané", na estátua "A Justiça" no 8 de Janeiro, em Brasília.

A poucos passos da bandeira dos EUA, o partido Novo montou um inflável de batom e um "pixuleco" do ex-presidente Lula, vestido de presidiário.

*Colaborou Marie Declercq, em São Paulo