'Brasil é nosso', diz manifestante que ajudou a estender bandeira dos EUA
Um integrante do movimento Juntos pela República estava entre os manifestantes que estenderam a bandeira gigante dos Estados Unidos no ato bolsonarista de 7 de Setembro na avenida Paulista, em São Paulo.
Até agora, nenhum movimento ou partido assumiu autoria da bandeira. A SPTuris, agência vinculada à Prefeitura de São Paulo, negou que a bandeira seja a mesma utilizada dois dias antes, no jogo da NFL, a liga de futebol americano, em São Paulo.
Dos EUA, Eduardo Bolsonaro (PL) se referiu à iniciativa como um tipo de gratidão aos EUA, enquanto políticos à esquerda e à direita criticaram o uso de um símbolo norte-americano no Dia da Independência do Brasil.
Já o movimento Juntos se define como "nem de direita, nem de esquerda". Segundo site oficial, o movimento defende "uma nova Constituição" por considerar que as "mazelas" do país se devem à Constituição de 1988.
O integrante é o empreendedor Gildailton Almeida, de Vinhedo (SP), que possui uma empresa de logística e transporte.
Almeida relata que, na esquina da avenida Paulista com a alameda Casa Branca, duas senhoras vestindo camisetas do Brasil e um rapaz de camiseta preta pediram ajuda para carregar um material.
"Dois amigos e eu fomos, descemos a rua para ir buscar —e foi aí que vi que não eram bandeiras pequenas, mas uma gigante, no porta-malas de um Citroën. Ajudei a estender a bandeira, fiz reels, postei no Instagram. Mas não sei quem eram eles", conta.
Num dos posts, já deletado, ele cita "vídeos que flagraram a gente hasteando a bandeira dos Estados Unidos".
"Pra mim, isso representa que a gente tem que lutar pela nossa liberdade. Seja a favor ou contra o presidente, o importante é ter a democracia e a liberdade de se expressar. O Brasil é nosso!", escreveu na legenda.
'Juntos pelo Novo'
Almeida vestia uma camiseta do Juntos, movimento cujo CNPJ foi registrado no fim de 2024 como órgão de direção nacional de partido político, em Brasília.
O UOL apurou que o movimento é liderado pelos advogados Pablo Sukiennik, de Brasília, e Sérgio Borges, de São Paulo.
Borges disse à reportagem que Almeida ajudou a levar o material do movimento, mas informou que a bandeira gigante dos EUA não foi iniciativa deles. Também afirmou que Almeida não ocupa função estatutária no movimento.
"Já vi na avenida Paulista bandeiras de Israel, da Palestina, agora a dos EUA, o que não é crime. Respeitamos, porém nosso projeto é tirar o país da frequência Caim e Abel, onde irmãos matam irmãos, e buscarmos um espírito Diretas Já por um bem comum", disse.
Em junho, o movimento realizou um evento chamado "Juntos pelo Novo" com o empresário Anderson Dutra, identificado como líder do Juntos pela República, o desembargador Sebastião Coelho e o deputado federal Ricardo Salles (Novo).
Integrantes do Juntos foram fotografados com Salles e a família de Débora Rodrigues, conhecida como "Débora do Batom" —a manifestante que pichou "perdeu, mané", na estátua "A Justiça" no 8 de Janeiro, em Brasília.
A poucos passos da bandeira dos EUA, o partido Novo montou um inflável de batom e um "pixuleco" do ex-presidente Lula, vestido de presidiário.
*Colaborou Marie Declercq, em São Paulo