Bolsonaro pode ficar todo o período do julgamento em casa, sem ir ao STF?

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ainda não compareceu ao julgamento da trama golpista no STF (Supremo Tribunal Federal). Especialistas ouvidos pelo UOL afirmam que a presença não é obrigatória e a ausência não prejudica a defesa.

O que aconteceu

O comparecimento presencial só é exigido por ordem judicial. Especialistas explicam que o réu só precisa estar presente em plenário se houver determinação específica do relator. "Se não houver nenhuma medida cautelar nesse sentido, ele não é obrigado a ir", diz o criminalista Jaime Fusco. O essencial, segundo ele, é que a defesa técnica esteja presente para acompanhar o julgamento e garantir o devido processo legal.

A presença física não é condição para validade da condenação. A criminalista Pamela Villar, sócia do Salomi Advogados, afirma que o comparecimento do réu não é pressuposto de validade da ação penal. Ela diz que a presença pode ser dispensada, desde que o acusado esteja representado por advogados constituídos, como é o caso de Bolsonaro. "Não há qualquer prejuízo à ampla defesa", explica.

A ausência do réu também não pode ser usada como argumento contra ele. Para Jaime Fusco, isso violaria o princípio da presunção de inocência, previsto no artigo 5º, inciso LVII da Constituição. Ele explica que os ministros devem decidir com base nas provas e nas teses das partes, conforme o artigo 371 do Código de Processo Civil, que permite o chamado "livre convencimento motivado" — ou seja, a decisão deve ser fundamentada, mas não depende da presença física do réu.

Garantia da ampla defesa está no trabalho dos advogados. Segundo Fusco, que também é especialista em segurança pública, o que garante o contraditório é o pleno acesso dos advogados às provas e a possibilidade de argumentar em todas as etapas do processo. "Desde que tenha sido assegurada sua defesa técnica, não há qualquer irregularidade", afirma.

Precedentes confirmam legalidade da ausência. Villar cita o julgamento da Ação Penal 470, o caso do Mensalão, ocorrido entre 2012 e 2013, como exemplo de réus que foram julgados a distância. Ela lembra que houve condenações e absolvições com base nas provas dos autos, mesmo sem a presença de todos os acusados no plenário.

Leitura da sentença pode ocorrer mesmo sem o réu presente

Maioria dos juristas consultados afirma que, mesmo na leitura da sentença, a presença do réu não é obrigatória, se a defesa técnica estiver presente. Villar confirma: "Não há ilegalidade se a leitura da decisão for feita na ausência do acusado, desde que seu defensor esteja presente e ciente de todos os atos". O criminalista Antonio Gonçalves, no entanto, vê uma exceção: "Não é comum a leitura da sentença sem o réu. Embora não seja ilegal, a presença é recomendável nesse momento final".

Ausência não anula o julgamento. O criminalista Petter Ondeza conclui que o julgamento segue o devido processo legal mesmo sem o acusado no plenário. "O que assegura a legalidade é o respeito ao contraditório e à ampla defesa, não a presença física do réu", afirma. Gonçalves concorda e acrescenta: "O sistema jurídico brasileiro preza pelo conteúdo dos atos processuais, e não por formalismos teatrais. O foco deve estar na substância do julgamento, não na encenação".

Decisão de ficar em casa

O ex-presidente optou por seguir as sessões de casa, amparado por seus advogados. A defesa técnica está presente no plenário e autorizada a representá-lo durante todo o julgamento. A ausência foi previamente comunicada e não gerou contestação formal por parte da Corte.

Em prisão domiciliar, Bolsonaro precisaria pedir com antecedência autorização ao ministro Alexandre de Moraes para se deslocar ao Supremo. O trajeto deve ser acompanhado de policiamento e monitorado em tempo integral. Além disso, Bolsonaro precisaria voltar para casa antes das 19h.