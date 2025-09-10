Bolsonaristas comemoram voto de Fux para anular o processo

O voto do ministro Luiz Fux que pede a anulação do processo da trama golpista na Primeira Turma do STF foi comemorado por bolsonaristas.

O que aconteceu

Líder da oposição, o deputado Zucco (PL-RS) disse que o processo tem que parar. Ele afirmou que está caracterizado cerceamento de defesa, imparcialidade e haverá questionamentos de segurança jurídica.

Zucco argumentou que Fux é o único ministro isento no caso. A direita reclama que Cristiano Zanin, Flávio Dino e Alexandre de Moraes não são imparciais. "[Fux] Disse claramente que não podemos julgar politicamente e sim baseado na Constituição. Que esse julgamento pare agora!"

Fux entende que Jair Bolsonaro deveria ser julgado na primeira instância. A decisão vai na mesma direção do pedido dos advogados dos oitos réus desta fase do julgamento.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) também exaltou Fux. Em postagem no X, ele escreveu que a narrativa de Moraes foi desmontada e defendeu a anulação do processo.

ANULAÇÃO TOTAL DO PROCESSO!



Fux desmonta a narrativa de Moraes, expõe perseguição política e defende a anulação total do processo pic.twitter.com/Jcriyy2UnG -- Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) September 10, 2025

Aliado do ex-presidente, Fabio Wajngarten escreveu que a perseguição foi escancarada. Secretário de Comunicação do Planalto no governo Bolsonaro, ele afirmou que Fux fez "história".

Líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante ressaltou que nada novo foi dito. "Todo o mundo jurídico sabe disso", disse o deputado sobre a lei estipular que o julgamento deveria ocorrer em primeira instância.

Fux falou em nulidade de todos os atos tratados aqui. Assim ele, que seria o único que não tem envolvimento político no caso, passa a ser a voz jurídica. Olhem a diferença dessa análise.

Líder da oposição, deputado Zucco