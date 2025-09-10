Topo

Bolsonaristas associam morte de Kirk, tiro em Trump e facada em Bolsonaro

Donald Trump e o ativista Charlie Kirk em evento em Washington em 2019 Imagem: 23.jul.2019 - Nicholas Kamm/AFP
do UOL

Colaboração para o UOL, em Santos

10/09/2025 22h54

Políticos e apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro estão associando nas redes o assassinato de Charlie Kirk a atentados contra outros políticos de direita.

O que aconteceu

Facada em Bolsonaro em 2018 e atentado a tiro contra Trump em 2024 são dois eventos lembrados. Também são mencionados o senador colombinado Miguel Uribe, o ex-premiê do Japão Shinzo Abe, e Fernando Villavicencio, ex-membro da Assembleia Nacional do Equador. Todos foram mortos em atentados a tiro.

Michelle Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e Nikolas Ferreira compartilharam a comparação. A associação vem ganhando força entre usuários do X, que acusam a esquerda de extremismo.

Suspeito da morte de Kirk foi preso, depois liberado. O suspeito passou por interrogatório, mas nenhuma informação sobre ele foi divulgada. As investigações continuam.

Diferente dos outros nomes, Charlie Kirk não era político. Ele era um influenciador e ativista de direita, apoiador de Trump e teve papel fundamental na segunda eleição do presidente americano, mas ele não ocupava nenhum cargo na política institucional.

Kirk foi morto hoje enquanto discursava em um evento. Ele levou um tiro no pescoço, foi socorrido, mas não resistiu.

Quem era Charlie Kirk

Ativista político apoiador de Trump é líder do Turning Point USA. A organização mobiliza eleitores jovens em seus eventos em universidades pelos EUA e levou muitos a votarem no Partido Republicano nas eleições do ano passado.

Influenciador conservador acumulava mais de 14 milhões de seguidores nas redes sociais combinadas. O site Axios já o classificou como um dos dez influenciadores do mundo com maior engajamento.

Com 31 anos, era casado e tinha dois filhos. Sua esposa, Erika Kirk, costuma publicar imagens da família em seu perfil no Instagram. Desde o começo do mês ela vinha fazendo uma contagem regressiva para um anúncio relacionado à família, que estava planejado para acontecer no dia 16 deste mês.

Kirk fundou e presidia a Turning Point USA. A organização sem fins lucrativos organiza eventos e atividades em faculdades e escolas de ensino médio defendendo valores conservadores. A Turning Point USA está presente em cerca de 3.500 instituições de ensino em todos os 50 estados do país.

Ele também apresentava o The Charlie Kirk Show. O programa é transmitido em cerca de 150 estações de rádio dos Estados Unidos e também é ouvido como podcast nas plataformas de áudio.

