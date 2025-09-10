Bolsas de NY fecham sem sintonia e S&P 500 destoa com alta cacifada pela Oracle

As bolsas de Nova York fecharam sem coesão nesta quarta-feira, 10, com o Dow Jones em baixa e o Nasdaq perto da estabilidade, às vésperas da divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) nos Estados Unidos, um dado que pode moldar as expectativas sobre dose e frequência do esperado corte da taxa de juros. O S&P 500 conseguiu fechar com ganho embalado pelo salto da Oracle após a empresa anunciar números fortes de serviços futuros contratados.

O índice Dow Jones fechou em baixa de 0,48%, aos 45.490,92 pontos, enquanto o S&P 500 avançou 0,30%, aos 6.532,04 pontos, estabelecendo outra máxima histórica. O Nasdaq também marcou recorde histórico de fechamento, em 21.886,06 pontos, após alta de 0,03%.

Em agosto, o PPI caiu 0,1% ante julho. Analistas consultados pela FactSet previam avanço mensal de 0,4% e acréscimo anual. As leituras do núcleo do PPI também surpreenderam para baixo. Os dados antecedem a divulgação do CPI na quinta-feira que deve mostrar alta de 0,3% no mês passado, na comparação com julho, segundo economistas consultados pelo Projeções Broadcast.

Na terça-feira, os principais índices do mercado acionário fecharam em máximas históricas, após revisão para baixo de empregos criados nos EUA consolidar as apostas em cortes de juros.

A Oracle disparou 36%. Em balanço divulgado na terça-feira, a companhia informou que o valor dos contratos futuros saltou para US$ 455 bilhões, uma alta de 359%. A OpenAI assinou um contrato com a Oracle para comprar US$ 300 bilhões em poder de computação ao longo de aproximadamente cinco anos, disseram pessoas familiarizadas com o assunto.

A previsão robusta para seus negócios de infraestrutura em nuvem foi vista como um sinal de forte demanda relacionada à inteligência artificial e inspirou ganhos de outras ações vinculadas à infraestrutura de computação em IA.

A CoreWeave subiu mais de 17%. A Broadcom avançou 9,8%, liderando os ganhos no Nasdaq 100. A Nvidia disparou 3,81%, respondendo com maior alta porcentual do índice Dow Jones, ofuscando a queda da Salesforce, Amazon e Apple, que perderam mais de 3%.

Na estreia após oferta pública inicial (IPO) em NY, as ações da Klarna subiram 16%. A fintech sueca oferece uma forma de crediário mais moderno (buy now, pay later) e já havia fixado o preço de suas ações no IPO acima da faixa esperada.