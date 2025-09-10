Bolsas da Europa operam mistas, após notícias corporativas e de olho em tarifas e inflação

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 10/09/2025 - As bolsas europeias operam sem direção única na manhã desta quarta-feira, enquanto investidores digerem notícias corporativas e do âmbito tarifário, ao mesmo tempo em que aguardam uma primeira leva de dados de inflação dos EUA.

Por volta das 6h20 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,12%, a 553,04 pontos.

Em Madri, a Industria de Diseño Têxtil (Inditex), conglomerado de moda espanhol que controla a Zara e outras marcas, saltava 7% no horário acima, após apontar aceleração nas vendas do primeiro semestre, fator que abafou números de receita abaixo do esperado.

Já a Novo Nordisk subia 2,6% em Copenhague, após a empresa farmacêutica dinamarquesa revelar planos de cortar até 9 mil funcionários como parte de uma estratégia de reestruturação.

A questão comercial também voltou ao radar, após relatos de que o presidente dos EUA, Donald Trump, pediu à União Europeia que imponha tarifas de até 100% à China e a Índia por suas compras de petróleo russo.

Nas próximas horas, investidores na Europa vão acompanhar números da inflação ao produtor (PPI) dos EUA em meio à convicção de que o Federal Reserve (Fed, o BC americano) cortará juros pela primeira vez neste ano, na reunião de política monetária do próximo dia 17. O interesse maior, no entanto, é por dados da inflação ao consumidor (CPI) americano, que só serão conhecidos amanhã (11).

Às 6h37 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,06% e a de Paris avançava 0,20%, enquanto a de Frankfurt se mantinha praticamente estável. Impulsionada pela Inditex, a de Madri exibia alta de 0,88%. As de Milão e Lisboa, por sua vez, tinham respectivas perdas de 0,13% e 0,52%.

*Com informações da Dow Jones Newswires