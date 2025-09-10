Bolsas da Ásia fecham em alta, após recordes em NY com aposta em corte de juros

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 10/09/2025 - As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta quarta-feira, após Wall Street avançar para níveis recordes ontem em meio à convicção de que o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) voltará a cortar juros na semana que vem, diante de sinais de fraqueza no mercado de trabalho americano.

Liderando o movimento na região, o índice sul-coreano Kospi subiu 1,67% em Seul, a um novo patamar inédito de 3.314,53 pontos, superando o recorde anterior, de meados de 2021. O bom desempenho refletiu expectativas de que o presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-myung, aliviará regras para impostos sobre ganhos de capital de grandes acionistas, segundo nota da Shinhan Securities.

Em outras partes da Ásia, o japonês Nikkei teve alta de 0,87% em Tóquio, a 43.837,67 pontos, o Hang Seng avançou 1,01% em Hong Kong, a 26.200,26 pontos, e o Taiex registrou ganho de 1,36% em Taiwan, a 25.192,59 pontos.

Ontem (09), os três principais índices acionários de Nova York fecharam em novas máximas históricas, após revisão para baixo no número de empregos criados nos EUA no período de um ano até março consolidar apostas de que o Fed anunciará seu primeiro corte de juros deste ano na reunião de política monetária do próximo dia 17.

Na China continental, o pregão foi de ganhos modestos, de 0,13% do Xangai Composto, a 3.812,22 pontos, e de 0,29% do Shenzhen Composto, a 2.407,52 pontos, apesar de dados fracos de inflação. Na comparação anual de agosto, o índice de preços ao consumidor (CPI) chinês apresentou queda de 0,4%, maior do que o declínio de 0,2% esperado por analistas.

Na Oceania, a bolsa australiana também ficou no azul, interrompendo uma sequência de dois pregões negativos. O S&P/ASX 200 avançou 0,31% em Sydney, a 8.830,40 pontos.

*Com informações da Dow Jones Newswires