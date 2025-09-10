Bolsa Família 2025: veja calendário de pagamentos de setembro

Os repasses do Bolsa Família referentes a setembro já têm calendário definido, conforme divulgou o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

O que aconteceu

As liberações seguem a ordem do último dígito do NIS (Número de Identificação Social), impresso no cartão do beneficiário. Os pagamentos são realizados sempre nos dez últimos dias úteis do mês.

A única exceção ocorre em dezembro, quando o cronograma é antecipado para que todos recebam antes do Natal, encerrando-se até o dia 10.

Datas do Bolsa Família em setembro

NIS final 1: 17/09

NIS final 2: 18/09

NIS final 3: 19/09

NIS final 4: 22/09

NIS final 5: 23/09

NIS final 6: 24/09

NIS final 7: 25/09

NIS final 8: 26/09

NIS final 9: 29/09

NIS final 0: 30/09

Calendário dos próximos meses

Setembro: 17 a 30

Outubro: 20 a 31

Novembro: 14 a 28

Dezembro: 10 a 23

Valores e adicionais do programa

Benefício de Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por integrante da família;

Benefício Complementar (BCO): valor extra para garantir renda mínima de R$ 600 por núcleo familiar;

Benefício Primeira Infância (BPI): R$ 150 por criança de até 6 anos;

Benefício Variável Familiar (BVF): adicional de R$ 50 para gestantes e jovens de 7 a 17 anos;

Benefício Variável Nutriz (BVN): R$ 50 por bebê de até 7 meses, a partir de setembro.

Regras para manter o Bolsa Família

Para continuar habilitado ao programa, é necessário cumprir compromissos relacionados à saúde e à educação, como:

garantir que crianças e adolescentes de 4 a 17 anos estejam matriculados e frequentando a escola;

realizar consultas de pré-natal durante a gravidez;

acompanhar o crescimento e a nutrição de crianças menores de 7 anos;

manter o calendário de vacinação em dia, conforme orientação do Ministério da Saúde.

O não cumprimento dessas condições — como faltas escolares frequentes ou vacinas atrasadas — pode levar à suspensão temporária dos depósitos. Por isso, é essencial que as famílias fiquem atentas às exigências para não correr risco de bloqueio.