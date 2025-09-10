Topo

Ativista de direita Charlie Kirk é baleado em universidade nos EUA (imprensa)

10/09/2025 16h18

O jovem ativista de direita Charlie Kirk, aliado do presidente americano Donald Trump, foi baleado nesta quarta-feira (10) durante um encontro público em uma universidade dos Estados Unidos, segundo meios de comunicação locais.

Kirk estava na Utah Valley University, no oeste do país, quando ocorreu o incidente, informaram a CNN e a Fox News. Seu estado de saúde ainda não é conhecido.

bur-hg/sms/mar/ic/am

© Agence France-Presse

