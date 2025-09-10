Topo

Ataques a tiros deixam três mortos e três feridos na orla do Rio

Pelo menos três pessoas morreram em ataques a tiros na orla do Rio Imagem: Reprodução
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

10/09/2025 09h31Atualizada em 10/09/2025 09h31

Três ataques a tiros na orla do Rio de Janeiro, na noite de ontem, deixaram pelo menos três pessoas mortas e outras três feridas.

O que aconteceu

Ataques aconteceram em pontos distintos, mas próximos das zonas oeste e sudoeste do Rio. Os tiros foram registrados nas orlas das praias de Guaratiba, Recreio dos Bandeirantes e na comunidade do Terreirão. As informações são da Polícia Militar.

Primeiro ataque foi registrado por volta das 22h na praia de Guaratiba, na zona oeste. Três homens foram baleados e um deles, de 23 anos, morreu no local. Os outros dois, com idades de 18 e 23 anos, foram socorridos e encaminhados ao Hospital Municipal Rocha Faria. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde. Ainda segundo a PMRJ, os três alvos do ataque não possuíam antecedentes criminais.

Uma hora depois, às 23h, outro ataque foi registrado na praia do Recreio, na zona sudoeste. O alvo do atentado foi um grupo de jovens que jogava bola na areia. Um adolescente de 16 anos foi atingido e morreu no local; outro jovem de 15 anos foi baleado e socorrido. Os dois também não têm registro criminal.

O último ataque, registrado por volta das 23h30, foi no Terreirão, a 500 metros da praia. Nesse caso, a vítima tinha 22 anos e fazia parte do tráfico no Rio, segundo a PMRJ. A investigação da polícia aponta que o jovem migrou do Terceiro Comando Puro para o Comando Vermelho. Ele já tinha registro de furto e homicídio.

Polícia Civil do Rio disse investigar se há correlação entre os três ataques. Não foi informado se os atentados foram praticados pelo mesmo grupo, nem a motivação para os atentados. Até o momento, ninguém foi preso.

