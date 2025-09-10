Topo

Notícias

Aprovada urgência de PL que libera R$ 1,5 bi para saúde e educação

10/09/2025 18h20

O deputado apontou que a proposta visa a adequar o arcabouço fiscal aprovado em 2023 a alterações legislativas posteriores e a situações que não foram observadas à época da aprovação.

"A espinha dorsal desse arcabouço é garantir que as despesas primárias cresçam a um ritmo mais lento do que as receitas, gerando espaço fiscal para pagamento da dívida pública", justificou. "Por outro lado, a norma reconhece a importância do gasto governamental em atividades estratégicas, e, por isso, exclui alguns gastos do limite de despesas", completou.

A proposta também exclui, do cálculo das despesas primárias, as despesas financiadas com recursos de empréstimos internacionais e suas respectivas contrapartidas.

"Em relação aos recursos oriundos de empréstimos internacionais, não faz sentido que sejam submetidos ao limite de gastos, uma vez que são objeto de contratos firmados, com a obrigação de serem utilizados em determinados fins", argumentou.

 

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Wall Street fecha sem tendência definida, cautelosa antes de dado de inflação

Três ex-agentes do FBI acusam atual diretor de politizar agência

Líder de megaigreja mexicana é acusado de tráfico sexual nos EUA

Aprovada urgência de PL que libera R$ 1,5 bi para saúde e educação

Rússia condena ataque israelense ao Catar e diz que é "violação grave" da Carta da ONU

Fux vota pela absolvição de ex-comandante da Marinha Almir Garnier

Julgamento de Bolsonaro movimenta internet e Dino sofre ameaças inspiradas no Nepal

Trump afirma que ativista de direita Charlie Kirk "está morto"

Pescadores atingidos por queda de barragem do Fundão recebem benefício

Petróleo segue em alta por tensões geopolíticas

Ativista político, influenciador e apoiador de Trump: quem era Charlie Kirk