Aposentado, artilheiro Martins Moreno quer voltar à seleção boliviana, mas técnico veta

10/09/2025 22h07

O maior artilheiro da história da seleção boliviana, o já aposentado Marcelo Martins Moreno, manifestou seu desejo de retornar à seleção de seu país antes da repescagem intercontinental para a Copa do Mundo de 2026, mas o técnico de 'La Verde', Óscar Villegas, o vetou nesta quarta-feira (10). 

"Me sinto bem para poder retornar, vamos ver o que acontece", disse o atacante boliviano de 38 anos em declarações publicadas nas redes sociais. 

O "Flecheiro" (nome dado em referência ao seu gesto de arco e flecha com as mãos) se aposentou em novembro de 2023 durante uma partida oficial de sua seleção contra o Uruguai, na qual sua equipe perdeu por 3 a 0. 

Martins Moreno detém o recorde de gols na história da Bolívia, com 31 gols, e é o jogador com mais jogos disputados com a camisa da seleção de seu país (108). 

"Meu coração está com La Verde, sempre. O que nos resta é conversar sobre o que pode vir a seguir", declarou Martins Moreno. O atacante já afirmou diversas vezes que um dos seus sonhos era disputar uma Copa do Mundo. 

A seleção boliviana reacendeu o sonho de voltar a um Mundial - após sua histórica e última classificação para a Copa dos Estados Unidos de 1994 - ao avançar para a repescagem intercontinental com uma vitória sobre o Brasil por 1 a 0 na terça-feira, em El Alto, pela 18ª e última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.

Mas as esperanças do atacante foram rapidamente frustradas, com o técnico da seleção, Óscar Villegas, rejeitando a possibilidade horas depois. "Ele não é um jogador em atividade, nem penso em onde posso vê-lo", disse o treinador ao jornal El Deber. 

"Eu também tenho desejos. Não sei, teria que vê-lo jogar para opinar, e isso não diminui a grande carreira que ele teve", acrescentou. 

O atacante boliviano vestiu diversas camisas, incluindo as dos brasileiros Vitória, Cruzeiro, Grêmio e Flamengo, do ucraniano Shakhtar Donetsk, do alemão Werder Bremen, do paraguaio Cerro Porteño e do equatoriano Independiente del Valle, onde se aposentou do futebol em dezembro de 2023. 

A Bolívia jogará dois amistosos em outubro, contra Rússia e Jordânia.

