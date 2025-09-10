Topo

PL aposta na Câmara para salvar Ramagem se ele for condenado pelo STF

Dois ministros já votaram pela condenação de Ramagem - Zeca Ribeiro - 27.mai.2025/Câmara dos Deputados
Felipe Pereira
do UOL

Do UOL, em Brasília

10/09/2025 05h30

O PL tem esperança de que a Câmara salve o deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ), réu no núcleo crucial no julgamento por tentativa de golpe de Estado. Os dois ministros do STF que apresentaram seus votos nesta terça-feira (9) o fizeram pela condenação do parlamentar.

O que aconteceu

Caciques do PL apostam no corporativismo. Eles esperam que o caso seja avaliado pelos demais deputados, que salvariam o mandato de Ramagem e o livrariam da prisão.

O partido não informou qual caminho seguirá. Mas, até o momento, está conseguindo preservar o mandato da deputada Carla Zambelli (PL-SP), apesar de ela ter sido condenada à perda de mandato pelo STF, além de a dez anos de prisão, por contratar um hacker para invadir o sistema do Judiciário e inserir um mandado de prisão falso contra Alexandre de Moraes.

Em vez de cassar o mandato, a Câmara abriu um processo de cassação, que anda lentamente. O PL quer derrubar a cassação e insiste que a decisão de prendê-la precisa ir a plenário.

No momento, o processo encontra-se na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça). Havia previsão de votação em agosto, mas setembro se aproxima da metade, e nada ocorreu. Relator do caso, Diego Garcia (Republicanos-PR) não entregou seu parecer. Também falta ouvir a deputada e as testemunhas indicadas por ela.

A primeira testemunha prestará depoimento nesta quarta. Trata-se de Walter Delgatti, hacker recrutado pela deputada para inserir o mandado falso contra o ministro do STF. Se passar pela CCJ, o caso segue para o plenário.

O ministro Flávio Dino minimizou a participação de Ramagem na tentativa de golpe
Particularidades do caso Ramagem

No julgamento no STF, o deputado responde por três crimes, enquanto os demais réus respondem por cinco. Isso acontece porque, no caso dele, a Câmara aprovou a chamada suspensão de ação penal relativas a dois crimes, que teriam ocorrido depois da diplomação, em 8 de janeiro de 2023.

Ações por dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado foram suspensas. Ele só poderá responder por elas depois que seu mandato terminar.

Os três crimes pelos quais o ex-diretor da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) ainda é julgado no STF são:

  • Tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito;
  • Participação em organização criminosa;
  • Tentativa de golpe de Estado.

Dino minimiza atuação de Ramagem

O ministro Alexandre de Moraes votou pela condenação de Ramagem. Ele não fez distinção entre a participação dele e dos outros sete réus julgados nesta fase.

Flávio Dino foi menos rigoroso. Ele também votou pela condenação, mas declarou que "há uma participação de menor importância" por parte de Ramagem, o que pode impactar da definição de penas diferenciadas. O ministro acrescentou que o deputado deixou o governo Jair Bolsonaro em março de 2022.

