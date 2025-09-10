Topo

Notícias

Após PPI, Trump volta a pressionar Fed sobre juros e a atacar presidente do BC dos EUA

São Paulo

10/09/2025 10h42

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a pressionar nesta quarta-feira, 10, o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) por cortes de juros após a divulgação do índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) dos EUA recuar 0,1% em agosto ante julho. "Não há inflação!!! 'Atrasado Demais', é preciso cortar a TAXA, GRANDE, imediatamente", escreveu na Truth Social.

Ele voltou a apontar que o presidente do Fed, Jerome Powell, é "um desastre total, que não tem a menor ideia!!!".

O mercado já precifica corte na taxa de juros na reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, o banco central norte-americano) da semana que vem.

Após o PPI, a probabilidade de um corte de 25 pontos-base em setembro continuava como majoritária, mas caiu de 91,7% antes dos dados a 89,8%, segundo ferramenta de monitoramento do CME Group.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Anec eleva projeção para exportação de soja, farelo e milho em setembro

Homem mata namorada e abandona corpo dentro de mala; crianças acham cadáver

Símbolo de Veneza pode ter raízes na China

Obra-prima de Rubens desaparecida há quatro séculos é redescoberta em mansão histórica de Paris

Famílias temem por reféns após ataque de Israel ao Hamas em Doha

Pena não pode ser dada de acordo com nossa convicção moral, diz Fux

EUA tem inesperada queda de preços ao produtor

O que significa 'data dump', expressão citada por Fux no julgamento do STF

Novo primeiro-ministro francês toma posse em meio a protestos contra o governo

Acabou a friaca? Brasil terá calor intenso com pico de 42ºC nesta semana

Exposição na USP conta história de empreendedores pioneiros do Brasil