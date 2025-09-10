Topo

Anec eleva projeção para exportação de soja, farelo e milho em setembro

10/09/2025 11h17

São Paulo, 10 - A Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec) elevou as estimativas de exportação de soja em grão, farelo e milho em setembro. Para a oleaginosa em grão, a projeção passou de 6,75 milhões de toneladas na semana passada para 7,43 milhões de toneladas agora, avanço de 10,1% na comparação semanal e de 43,9% frente às 5,16 milhões de toneladas embarcadas em setembro de 2024.Apesar da revisão para cima, o volume segue abaixo das 8,12 milhões de toneladas embarcadas em agosto, refletindo o padrão sazonal da entressafra. No milho, a Anec passou a prever embarques de 6,20 milhões a 7,73 milhões de toneladas em setembro, com média de 6,96 milhões de toneladas. Na semana anterior, a projeção era de 6,37 milhões de toneladas.A revisão representa alta de 9,3% em relação à estimativa anterior e supera em 6,2% os 6,56 milhões de toneladas exportados em setembro de 2024. A entidade considera a possibilidade de cargas menores devido a fatores operacionais.Para o farelo de soja, a estimativa subiu de 1,94 milhão para 2,11 milhões de toneladas, alta de 8,8% sobre a semana anterior e de 30,1% em relação a setembro de 2024, quando foram embarcadas 1,62 milhão de toneladas. O volume consolida a recuperação do derivado após períodos de menor demanda, com acumulado de 17,43 milhões de toneladas até agosto.O line-up dos portos para a semana de 7 a 13 de setembro indica embarques de 2,27 milhões de toneladas de soja, crescimento de 43,7% ante 1,58 milhão de toneladas embarcadas na semana anterior (31 de agosto a 6 de setembro). Os destaques foram Santos (362,7 mil t), Paranaguá (400,3 mil t) e São Luís/Itaqui (347,5 mil t).Para o milho, estão programadas 1,94 milhão de toneladas, alta de 19,7% sobre 1,62 milhão de toneladas da semana anterior, lideradas por Santos (777,2 mil t), Barcarena (316,9 mil t) e Santarém (223,1 mil t).O farelo de soja deve atingir 418,4 mil toneladas, queda de 13,4% em relação às 483,4 mil toneladas da semana anterior, com Santos (151,4 mil t), Paranaguá (118,9 mil t) e Aratu (61,0 mil t) respondendo pelos maiores volumes.Na semana anterior (31 de agosto a 6 de setembro), os embarques somaram 1,58 milhão de toneladas de soja, 483,4 mil toneladas de farelo e 1,62 milhão de toneladas de milho.Os principais volumes de soja saíram por Santos (299,3 mil t), Paranaguá (248,4 mil t) e São Luís/Itaqui (416,9 mil t), enquanto o milho se concentrou em Santos (827,2 mil t), Barcarena (417,7 mil t) e Rio Grande (129,6 mil t).No acumulado de janeiro a setembro, considerando as projeções para o mês, o Brasil deve atingir 102,74 milhões de toneladas de soja exportadas, 19,54 milhões de toneladas de farelo de soja e 30,10 milhões de toneladas de milho. O volume total de produtos (soja, farelo, milho e trigo) pode chegar a 153,9 milhões de toneladas no período.O total de exportações em setembro deve atingir 16,50 milhões de toneladas, representando alta de 23,6% sobre os 13,35 milhões de toneladas embarcadas em setembro do ano passado. A Anec ressalta que os volumes podem sofrer alterações até o fechamento do mês em função de fatores climáticos, logísticos e operacionais nos portos.

