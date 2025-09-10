Topo

Alexandre Silveira: Linhão para Roraima reduz custo em R$ 45 mi por mês; R$ 500 mi por ano

Brasília

10/09/2025 13h53

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse nesta quarta-feira, 10, que o Linhão Manaus - Boa Vista vai permitir uma redução mensal de custos da Conta de Consumo de Combustíveis (CCC) em R$ 45 milhões. A estimativa anual passa de R$ 500 milhões, segundo dados da pasta.

Isso porque diversas usinas térmicas serão desligadas. A interligação permitirá o escoamento de 700 megawatts (MW) de futuras Usinas Hidrelétricas (UHEs). O abastecimento do Estado depende até então fortemente da Conta de Consumo de Combustíveis, encargo pago para subsidiar os sistemas isolados.

A substituição gradual das usinas térmicas por energia limpa e renovável, em Roraima, reduz as emissões de gases de efeito estufa em mais de 1 milhão de toneladas de CO2 por ano, segundo o MME.

O ministro de Minas e Energia também declarou nesta quarta que o Brasil garante a segurança energética para a Argentina, com gás natural, por exemplo, e voltou a comentar que o governo busca uma integração energética com vizinhos, incluindo Venezuela e Guiana.

Silveira, ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, participou em Brasília de evento que marca o início da "energização" do Linhão Manaus - Boa Vista, primeira etapa do processo de conexão de Roraima ao Sistema Interligado Nacional (SIN).

