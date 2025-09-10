Topo

Notícias

Advogado de Bolsonaro diz que Fux acolheu tese da defesa

10/09/2025 23h17

O advogado Celso Vilardi (foto), que integra a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro no julgamento sobre a trama golpista, avaliou nesta quarta-feira (10) que o voto do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, acolheu os argumentos da defesa

O ministro votou pela absolvição do ex-presidente Jair Bolsonaro por todos os crimes apontados pela acusação da Procuradoria-Geral da República (PGR). O órgão queria a condenação do ex-presidente pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

Notícias relacionadas:

Para Vilardi, o voto do ministro foi "absolutamente técnico" e abordou as provas de forma exaustiva. Ele ressaltou que "acolheu a íntegra da tese da defesa". 

Fux entendeu que os atos praticados por Bolsonaro, quando ele estava na Presidência da República, não podem ser entendidos como crimes. Segundo o ministro, Bolsonaro apenas cogitou medidas e "não aconteceu nada".

O ministro acolheu ainda a alegação de cerceamento de defesa apresentada pelos advogados dos réus da ação penal e votou pela anulação do processo.

Apesar do entendimento do ministro, o placar pela condenação de Bolsonaro está 2 votos a 1. Os votos pela condenação foram proferidos ontem pelos ministros Alexandre de Moraes, relator da ação penal, e Flávio Dino. 

O julgamento será retomado nesta quinta-feira (11), às 14h. Faltam os votos da ministra Cármen Lúcia e Cristiano Zanin.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Milei veta lei que aumenta verbas às universidades na Argentina

Fluminense derrota Bahia por 2 a 0 e avança na Copa do Brasil

Fux absolve Bolsonaro e condena Braga Netto e Cid pela trama golpista

Advogado de Bolsonaro diz que Fux acolheu tese da defesa

Jogos da Juventude são abertos oficialmente com acendimento da pira

Trump publica vídeo sobre morte de Kirk: 'Dia sombrio para a América'

Federação peruana anuncia que Óscar Ibáñez não é mais técnico da seleção

Trama golpista: Fux vota pela absolvição de ex-diretor da Abin

Bolsonaristas associam morte de Kirk, tiro em Trump e facada em Bolsonaro

Em voto de mais de 11 horas, Fux condena só Braga Netto e Mauro Cid

Fux vota pela absolvição total do ex-ministro Anderson Torres