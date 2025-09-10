Bolsonaro está 'bastante chateado' com o julgamento, diz advogado

Celso Vilardi, advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), afirmou que ele "está bem chateado" com o julgamento sobre tentativa de golpe de Estado no STF (Supremo Tribunal Federal), que continua hoje, com dois votos pela condenação.

O que aconteceu

"Ele [Bolsonaro] está bastante chateado, evidentemente, não tem como ser diferente", afirmou Vilardi. Ele e o colega Paulo Cunha Bueno, que compõem a defesa do ex-presidente, conversaram com Bolsonaro ontem, após os votos dos ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino, que votaram pela condenação.

Três votos formam maioria na Primeira Turma. Hoje vota Luiz Fux. Depois, votam Cármen Lúcia e Cristiano Zanin. Outras audiências estão marcadas para amanhã e sexta-feira.

A um voto da condenação, Vilardi disse não estar desanimado. "Se não tivesse esperança, não estaria aqui. Tem uma defesa posta. A gente tem esperança, sim", afirmou o advogado, ao chegar ao Supremo.

Ele espera ouvir a divergência de Fux, que já começou. "A gente tem uma convicção, respeitando os votos dos ministros opostos, de que não existe participação do [ex-]presidente em 'Punhal Verde Amarelo'", disse, referindo-se ao plano de assassinato do presidente Lula (PT) e de Moraes.

Nos bastidores, Fux tem sido visto como uma esperança por aliados de Bolsonaro: além de divergir sobre a esfera de julgamento, o ministro criticou as diferentes versões do delator Mauro Cid. Também foi o único que votou contra a tornozeleira eletrônica para o ex-presidente. No julgamento de outros réus do 8 de Janeiro, Fux sugeriu uma pena menor à manifestante Débora Santos, que pichou a frase "perdeu, mané" com um batom na estátua "A Justiça", que fica em frente ao STF.

O que esperar do voto de Fux

O histórico de discordâncias e a inquietação na última sessão elevam expectativas sobre o impacto do voto de Fux. O ministro pode pedir vista (mais tempo para analisar o processo, com prazo máximo de 90 dias) —ainda assim, os demais ministros podem antecipar os votos, formando maioria para a condenação dos réus.

Fux também pode votar pela condenação. Ele pode divergir de Moraes e Dino quanto a quais crimes cada um dos réus seria considerado culpado —eventualmente absolvendo um dos réus sobre parte das acusações.

Se Fux votar sozinho nessa linha, o julgamento não seria impactado. Se, por outro lado, Fux e outro ministro (Carmen Lúcia ou Cristiano Zanin, os últimos a votar) o seguirem, abre-se uma brecha para que as defesas tentem levar o caso ao Plenário do STF.