Acusada de matar marido e encontrada morta em cela: quem é Daniele Barreto?

A médica Daniele Rabelo, 47, foi encontrada morta hoje no Presídio Feminino de Nossa Senhora do Socorro (SE), onde estava detida acusada de mandar matar o marido.

O que aconteceu

Daniele Barreto Oliveira era cirurgiã plástica. Ela tinha uma clínica em Aracaju, capital de Sergipe, e tinha CRM ativo no estado e no Rio de Janeiro. Ela se formou em 2001 na Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública.

A médica era membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Seu perfil ainda consta no site da instituição, como "membro especialista".

Daniele tinha 139 mil seguidores no Instagram. Atualmente, porém, seu perfil está fechado.

Ela tinha Transtorno de Personalidade Borderline. Daniele havia sido internada em uma clínica de repouso em Aracaju no dia 1 de setembro, mas na manhã de hoje passou por uma audiência de custódia na qual ficou decidido que ela seria tratada no presídio.

Daniele Barreto foi encontrada morta na tarde de ontem, na cela onde estava detida no Presídio Feminino de Nossa Senhora do Socorro (SE). A causa da morte não foi divulgada.

A médica era acusada de mandar matar o marido, o advogado José Lael de Souza Rodrigues Junior, 42. Daniele estava presa desde dezembro do ano passado, mas desde maio cumpria prisão domiciliar.

Daniele alegava ser inocente. Ela virou suspeita após a polícia ouvir depoimentos e receber imagens de câmeras de segurança.