Acordo da UE com os EUA foi 'o melhor possível', afirma Von der Leyen

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse nesta quarta-feira, 10, que o acordo comercial que a União Europeia (UE) fechou com os EUA foi "o melhor possível", deixando as empresas do bloco em "relativa situação de vantagem". "Nossos concorrentes diretos estão sujeitos a tarifas bem maiores dos EUA", ressaltou ela, em discurso no Parlamento Europeu.

Von der Leyen afirmou também que o acordo comercial da UE com o Mercosul estabelece "salvaguardas robustas", prevendo eventual compensações para garantir "concorrência justa e condições equitativas" aos produtores agrícolas do bloco europeu.