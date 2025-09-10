Topo

Acordo com Irã inclui 'todas as instalações e infraestruturas', diz AIEA

10/09/2025 08h11

O novo acordo de cooperação entre a ONU e o Irã "inclui todas as instalações e infraestruturas" do país, declarou Rafael Grossi, diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), nesta quarta-feira (10). 

O novo acordo, anunciado pelo Irã na terça-feira, "também prevê a obrigatoriedade de relatórios sobre todas as instalações atacadas, incluindo os materiais nucleares presentes nesses locais", acrescentou Grossi em discurso ao Conselho de Governadores da AIEA, referindo-se às instalações bombardeadas por Israel em junho. 

No entanto, pouco depois, o chanceler iraniano, Abbas Araqchi, declarou na televisão que "por enquanto, nenhum acesso será concedido aos inspetores da AIEA, exceto à central de Bushehr, devido à substituição de combustível" naquela instalação. 

"Este acordo não cria nenhum acesso adicional", acrescentou o ministro, que é o principal negociador de Teerã no programa nuclear da República Islâmica.

Teerã havia parado de cooperar com a agência nuclear da ONU depois que Israel atacou suas instalações nucleares e militares, assim como suas áreas residenciais. Washington também participou desses bombardeios, que tiveram como alvo instalações em Fordo, Isfahan e Natanz. 

O novo acordo foi anunciado na noite de terça-feira no Cairo, onde Grossi se encontrou com o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araqchi. Foi a primeira vez que se encontraram desde a guerra de 12 dias em junho. 

Araqchi afirmou que "em caso de ação hostil contra o Irã, incluindo o restabelecimento das resoluções do Conselho de Segurança da ONU que haviam sido revogadas, o Irã considerará essas etapas práticas finalizadas". 

França, Reino Unido e Alemanha ameaçaram recentemente, no final de setembro, restabelecer as sanções contra o Irã, suspensas desde 2015 por um acordo internacional sobre o programa nuclear iraniano. 

O acordo contém uma cláusula, ativada no final de agosto, que permite o restabelecimento das sanções caso uma das partes acredite que o Irã não esteja cumprindo seus compromissos.

Notícias

