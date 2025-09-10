Ações de Hong Kong alcançam máximas de quatro anos com avanços no setor de tecnologia

HONG KONG (Reuters) - As ações de Hong Kong se valorizaram pela quarta sessão consecutiva, enquanto as ações da China subiram, impulsionadas por sinais encorajadores dos dados de inflação e pela força do setor de tecnologia.

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 0,1%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,2%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 1%.

As gigantes tecnológicas listadas em Hong Kong subiram 1,3%.

A deflação do setor produtor da China diminuiu em agosto, indicando que os esforços de Pequim para conter as guerras de preços nos principais setores industriais começaram a dar resultados.

As ações de tecnologia lideraram os ganhos com o otimismo dos investidores em relação à receita futura de inteligência artificial, já que as ações da Oracle atingiram um recorde nas negociações após o pregão nos EUA.

Em Hong Kong, os pesos pesados Semiconductor Manufacturing International e JD.com avançaram 3,6%, enquanto o Baidu subiu 2,8%.

Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,9%, a 43.837 pontos.

Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 1,01%, a 26.200 pontos.

Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,13%, a 3.812 pontos.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,21%, a 4.445 pontos.

Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 1,67%, a 3.314 pontos.

Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 1,36%, a 25.192 pontos.

Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 1,29%, a 4.353 pontos.

Em SYDNEY, o índice S&P/ASX 200 avançou 0,31%, a 8.830 pontos.

(Reportagem de Summer Zhen)