Ações da Oracle sobem quase 40% por previsão de crescimento vinculado à IA

10/09/2025 12h25

O preço das ações da Oracle disparou nesta quarta-feira (10) na Bolsa de Valores de Nova York depois que a empresa de software projetou um enorme crescimento de receitas baseado em contratos vinculados à inteligência artificial (IA).

Nos primeiros 40 minutos de negociação, as ações da Oracle eram negociadas a 337,02 dólares (1828 reais), um aumento de quase 40%, elevando a capitalização de mercado da empresa para cerca de 950 bilhões de dólares (5 trilhões de reais).

Este aumento ampliará significativamente a fortuna do presidente da Oracle, Larry Ellison, que pode ultrapassar Elon Musk como a pessoa mais rica do mundo.

Ao publicar seus resultados trimestrais na terça-feira, a Oracle anunciou que prevê um crescimento de 77% nas receitas da Oracle Cloud Infrastructure, "atingindo 18 bilhões de dólares (97 bilhões de reais) neste ano fiscal".

Espera-se que depois "aumentem para 32 bilhões (173 bilhões de reais), 73 bilhões (396 bilhões de reais), 114 bilhões (618 bilhões de reais) e 144 bilhões de dólares (781 bilhões de reais) nos quatro anos fiscais seguintes", detalhou.

De acordo com a empresa, "a maior parte dessas receitas ao longo de cinco anos já está registrada em (sua) carteira de pedidos".

A diretora executiva da Oracle, Safra Catz, classificou o trimestre recém-encerrado como "assombroso", já que a empresa assinou "quatro contratos bilionários com três clientes diferentes".

A Oracle está se beneficiando do auge da inteligência artificial (IA) e da enorme demanda por centros de dados.

"A empresa está conquistando uma vantagem considerável neste mercado graças a novos contratos", aponta Keith Weiss, da MS Research.

O aumento de suas previsões "injetou um renovado entusiasmo no crescente setor da IA", explica Patrick O'Hare, da Briefing.com.

Neste contexto, o índice Nasdaq, com uma forte representação tecnológica, alcançou níveis recordes, subindo 0,53% por volta das 14h20 GMT (11h20 em Brasília).

Wall Street tem sido impulsionada nos últimos anos por um fervor em torno da IA que beneficia vários pesos-pesados do setor, como a Nvidia, gigante dos semicondutores e maior capitalização mundial.

