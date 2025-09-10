Gari tem pernas amputadas após motorista bêbado bater em caminhão no RS

Quatro garis ficaram feridos e um deles precisou amputar as duas pernas após um acidente com um caminhão de lixo no Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

Vítimas estavam atrás do caminhão na cidade de Entre-Ijuís quando foram atingidas por uma caminhonete. Os dois veículos seguiam no mesmo sentido da avenida Integração quando o acidente aconteceu na madrugada de segunda, segundo a Polícia Civil.

O motorista da caminhonete passou por teste do bafômetro, que constatou que ele tinha ingerido álcool. Ele foi identificado como Junior Weber.

O homem foi preso em flagrante por lesão corporal qualificada e teve a prisão convertida em preventiva hoje. Ele foi encaminhado ao Presídio Regional de Santo Ângelo. Em nota, a defesa dele afirmou que lamenta o ocorrido e disse que, pela "natureza sensível dos fatos e em respeito às vítimas" vai se manifestar exclusivamente nos autos do processo.

Caminhonete que bateu na traseira de caminhão de coleta de lixo ficou destruída Imagem: Polícia Civil do RS

Dois dos feridos seguem internados no Hospital Regional das Missões e um deles corre o risco de ter o pé amputado. A informação foi confirmada pela unidade de saúde ao UOL. As identidades das vítimas não foram divulgadas.

Coleta de lixo da cidade vai ser afetada nos próximos dias, afirmou prefeitura. A administração de Entre-Ijuís manifestou solidariedade aos colaboradores e pediu compreensão dos moradores quanto à coleta de resíduos nos próximos dias. "Comunicamos que o município está adotando as medidas administrativas cabíveis para o devido acompanhamento e regularização da situação", afirmou a cidade em nota.