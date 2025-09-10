Topo

Notícias

Ação da Inditex, proprietária da Zara, sobe com vendas de outono

10/09/2025 09h03

LONDRES (Reuters) - A Inditex , proprietária da Zara, relatou um forte início de suas vendas de outono nesta quarta-feira, dando sinais positivos uma vez que a maior empresa de fast-fashion listada do mundo enfrenta o impacto da fraqueza do dólar e das tarifas dos EUA sobre os gastos dos consumidores.

As vendas de 1º de agosto a 8 de setembro cresceram 9% em termos ajustados pela moeda em comparação com um ano atrás, acelerando o ritmo de crescimento de 5,1% no primeiro semestre. As ações da Inditex, que caíram este ano, se valorizavam 6% no início do pregão.

O início do terceiro trimestre representou uma melhora após as vendas do segundo trimestre, encerrado em 31 de julho, terem ficado em 10,08 bilhões de euros (US$11,81 bilhões), abaixo dos 10,26 bilhões de euros esperados pelos analistas, de acordo com uma estimativa da LSEG.

O enfraquecimento do dólar americano foi parcialmente responsável por isso, já que a Inditex afirmou que as variações cambiais reduziriam as vendas em 4% em 2025, mais do que o impacto de 3% anteriormente previsto. Um dólar mais fraco significa que as vendas nos Estados Unidos — o segundo maior mercado da Inditex em termos de receita, depois da Espanha — valem menos em euros.

O presidente-executivo Oscar Garcia Maceiras disse que o desempenho do primeiro semestre foi sólido em um "ambiente de mercado complexo".

O crescimento das vendas está melhorando ao longo do ano, disse Garcia Maceiras aos analistas em uma ligação telefônica, acrescentando que os resultados demonstram a força do modelo de negócio.

(Reportagem de Helen Reid)

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Rei reduz pena de brasileiro preso com cocaína na Tailândia, diz defesa

Fux vota pela 'nulidade absoluta do processo'; o que vem agora

Constituição delimita hipóteses em que STF pode atuar no processo penal, afirma Fux

Compete ao STF afirmar o que é inconstitucional, sob Carta de 1988, diz Fux

Polônia abate drones e torna-se primeiro integrante da Otan a abrir fogo durante guerra na Ucrânia

Bolsonaro está 'bastante chateado' com o julgamento, diz advogado

Fux diz que STF é incompetente para julgar golpe e vota para anular ação

Ataques a tiros deixam três mortos e três feridos na orla do Rio

"Não há caminhos impossíveis", diz novo premiê francês, Sébastien Lecornu, em cerimônia de posse

STF retoma julgamento sobre trama golpista com voto de Fux; placar está 2 a 0 pela condenação

Flotilha a Gaza com Greta Thunberg denuncia novo ataque contra barco na Tunísia