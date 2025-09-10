Ação da Inditex, proprietária da Zara, sobe com vendas de outono

LONDRES (Reuters) - A Inditex , proprietária da Zara, relatou um forte início de suas vendas de outono nesta quarta-feira, dando sinais positivos uma vez que a maior empresa de fast-fashion listada do mundo enfrenta o impacto da fraqueza do dólar e das tarifas dos EUA sobre os gastos dos consumidores.

As vendas de 1º de agosto a 8 de setembro cresceram 9% em termos ajustados pela moeda em comparação com um ano atrás, acelerando o ritmo de crescimento de 5,1% no primeiro semestre. As ações da Inditex, que caíram este ano, se valorizavam 6% no início do pregão.

O início do terceiro trimestre representou uma melhora após as vendas do segundo trimestre, encerrado em 31 de julho, terem ficado em 10,08 bilhões de euros (US$11,81 bilhões), abaixo dos 10,26 bilhões de euros esperados pelos analistas, de acordo com uma estimativa da LSEG.

O enfraquecimento do dólar americano foi parcialmente responsável por isso, já que a Inditex afirmou que as variações cambiais reduziriam as vendas em 4% em 2025, mais do que o impacto de 3% anteriormente previsto. Um dólar mais fraco significa que as vendas nos Estados Unidos — o segundo maior mercado da Inditex em termos de receita, depois da Espanha — valem menos em euros.

O presidente-executivo Oscar Garcia Maceiras disse que o desempenho do primeiro semestre foi sólido em um "ambiente de mercado complexo".

O crescimento das vendas está melhorando ao longo do ano, disse Garcia Maceiras aos analistas em uma ligação telefônica, acrescentando que os resultados demonstram a força do modelo de negócio.

(Reportagem de Helen Reid)