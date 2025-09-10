Topo

Acabou a friaca? Brasil terá calor intenso com pico de 42ºC nesta semana

Termômetros podem registrar temperaturas acima dos 40°C em diferentes regiões do país Imagem: Sebastião Moreira/EPA-EFE/REX/Shutterstock
do UOL

Do UOL, em São Paulo

10/09/2025 10h59

A segunda semana de setembro começou com temperaturas elevadas no Brasil e os próximos dias devem seguir muito quentes em quase todas as regiões do país, segundo a Climatempo.

O que aconteceu

Grande massa de ar quente predomina sobre quatro regiões brasileiras nos próximos dias. Temperaturas entre 37°C e 39°C serão observadas até o fim da semana em várias áreas do interior de São Paulo, do oeste ao norte de Minas Gerais, e em cidades do Norte e Nordeste, de acordo com a Climatempo.

Picos de calor de até 42°C poderão ser sentidos no Centro-Oeste do país. É o caso de Cuiabá (MT), que pode chegar às máximas de 41°C e 42°C entre sexta (12) e domingo (14) — superando seu próprio recorde de cidade mais quente do ano no Brasil, de 41,4°C, registrado no último dia 3. Mais ao Sul, em Pedro Gomes (MS), que na segunda-feira (8) registrou a segunda maior temperatura nacional de 2025, com a marca de 41,3°C, o calor pode chegar a 40°C no fim de semana.

Temperaturas de 38°C a 41°C foram registradas em cidades do Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste nos últimos dias. Em São Paulo, a cidade de Valparaíso teve calor de 38,2°C no início da semana. Na cidade de Rondonópolis (MT), chegou a 40,9°C. São Félix do Xingu (Pará) bateu os 39°C, enquanto em Castelo do Piauí (PI) os termômetros registraram 38,6°C.

Massa de ar quente bloqueia entrada do frio pelo interior do país ao longo desta semana. Por isso, o ar de origem polar deve ficar parado no extremo sul do país, deixando estados como Rio Grande do Sul e Santa Catarina com baixas temperaturas, ainda conforme a Climatempo.

Tempo em São Paulo

Pico de calor ocorrerá amanhã em São Paulo. A previsão máxima do portal meteorológico para a capital na quinta-feira é de 31°C.

Já para o restante da semana, previsão é de clima mais ameno na capital. Veja abaixo as previsões até domingo para o município, segundo a Climatempo:

  • Quarta-feira: entre 13ºC e 27ºC;
  • Quinta-feira: entre 12ºC e 31ºC;
  • Sexta-feira: entre 14ºC e 22ºC;
  • Sábado: entre 13ºC e 21ºC;
  • Domingo: entre 13ºC e 22ºC;

