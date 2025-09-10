Iceberg maior que cidade de SP está se partindo; para onde vão os pedaços?

O megaberg A23a, maior que a cidade de São Paulo, está se partindo em enormes pedaços, anunciaram cientistas da BAS (British Antarctic Survey), instituição de pesquisa britânica na Antártida.

O que aconteceu

O A23a está "morrendo" como resultado de correntes oceânicas e de variações de temperatura das águas. Elas exercem pressão sobre o bloco de gelo e causam sua desintegração em pontos mais frágeis dos blocos.

O megaberg se manteve ancorado ao fundo do mar de Weddell por mais de 30 anos, até que ele encolheu o suficiente para se soltar. Em 2020, ele foi levado por fortes correntes de oceano até que "encalhou" novamente em uma Coluna de Taylor, um vórtex de água causado pelas correntes oceânicas se chocando com uma obstrução —uma espécie de montanha subaquática. Entre dezembro de 2024 e maio de 2025, o A23a se soltou, voltou a "encalhar" e passou a se movimentar novamente, provocando desgaste natural de sua estrutura.

Agora, ele e seus pedaços estão indo para Ilha Geórgia do Sul. "Ele está seguindo uma forte corrente de jato conhecida como Frente Polar da Corrente Circumpolar da Antártica, em sentido anti-horário, ao redor [da ilha] da Geórgia do Sul desde que se soltou e flutuou em maio. Este jato provavelmente vai finalmente levar o iceberg e seus pedaços para o nordeste, ainda como parte do beco dos icebergs", explicou Andrew Meijers, oceanógrafo da BAS, à rede americana CNN.

O megaberg deve ter destino semelhante aos A68 e A76, que se desintegraram ao redor da Geórgia do Sul em 2021 e 2023, respectivamente. Ele deverá continuar a se fragmentar nas próximas semanas, acredita o pesquisador, porque temperaturas mais quentes da água e a chegada da primavera devem colaborar para o derretimento de partes dos blocos em pedaços pequenos demais para o monitoramento.

Iceberg era o maior do mundo

Megaberg pesava quase 1 trilhão de toneladas e ocupava uma área de 3.672 km², mais de duas vezes o tamanho da cidade de São Paulo. Ele é rastreado por cientistas desde que se separou da plataforma de gelo Filchner-Ronne, na Antártida, em 1986, quando foi considerado o maior iceberg do mundo. Ele perdeu o título pontualmente para icebergs que desapareceram rapidamente, como o A68 em 2017 e o A76 em 2021.

Cientistas estimam que ele tenha "encolhido" para 1.700 km² de área e esteja formando outros icebergs gigantes com os pedaços que se soltaram. Ainda assim, ele é maior que a capital paulista, que tem 1.521 km².

A quebra do A23a dá a coroa de maior iceberg do mundo ao D15a, de 3.000 km². Ele se encontra atualmente estático na costa antártica próxima à Estação Davis australiana.

Processo natural de desmanche de um iceberg é conhecido como "parto glacial". Fricção causada por correntes, pressão que alonga fraturas longitudinais do gelo e variações de temperatura podem colaborar para a quebra dos blocos. Não há megabergs conhecidos o suficiente para cientistas entenderem, de forma definitiva, se estes processos têm se intensificado com o aquecimento global.

No entanto, as plataformas de gelo têm perdido trilhões de toneladas de gelo com o aumento da formação de icebergs e o degelo das calotas nos últimos anos. Estes eventos são efeitos diretos do aumento da temperatura do oceano e da modificação de suas correntes, segundo Andrew Meijers.

Cientistas da BAS visitaram o A23a com o navio de pesquisa RRS Sir David Attenborough enquanto ele estava "preso" perto da Geórgia do Sul. Amostras foram levadas para análise no Reino Unido, para o entendimento do impacto do desprendimento de icebergs nos organismos no fundo do mar. "É importante entender os impactos à medida que grandes icebergs se tornam mais comuns na Geórgia do Sul como resultado do aquecimento global", disse um porta-voz da BAS à CNN.