+ Milionária pode pagar prêmio de R$ 156 milhões; veja números e trevos

Reprodução - Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Imagem: Reprodução - Marcello Casal Jr/Agência Brasil
do UOL

Colaboração para o UOL

10/09/2025 20h03

A + Milionária sorteou hoje as dezenas do concurso 284.

O que aconteceu:

Os números sorteados foram 04-05-06-30-38-45.

Os trevos sorteados foram 2 e 4.

O prêmio estimado é de R$ 156 milhões.

A Caixa ainda não divulgou se houve apostas vencedoras. Assim que o fizer, o texto será atualizado.

Como apostar?

O volante da + Milionária é composto por dois grupos de números.

  • Na Matriz 1, escolher, no mínimo, seis e, no máximo, 12 números, entre 1 a 50.
  • Na Matriz 2, escolher dois números (trevos), entre 1 a 6.
  • Nas apostas múltiplas, escolher de 6 a 12 números entre os 50, e de 2 a 6 entre os 6 trevos.

Serão sorteados seis números no globo com 50 bolas e, na sequência, dois números no globo contendo seis bolas.

Os sorteios ocorrem semanalmente, às quartas e aos sábados a partir das 20h, com transmissão ao vivo no perfil da Caixa no YouTube.

As apostas poderão ser feitas nas casas lotéricas ou no site (www.loteriasonline.caixa.gov.br), além de aplicativo (App Loterias Caixa).

Como é a premiação?

O prêmio principal será pago a quem acertar os seis números sorteados na Matriz 1 e os dois números sorteados na Matriz 2, independentemente da ordem de sorteio.

Depois disso, são premiadas várias faixas, proporcionalmente ao total arrecadado disponível. São dez faixas de premiação e prêmio mínimo garantido de R$ 10 milhões a cada sorteio para quem acertar os seis números da Matriz 1 e os dois trevos da Matriz 2.

Quanto custa?

O bilhete da aposta simples, com a escolha de 6 números e 2 trevos, custa R$ 6.

É possível fazer uma combinação de mais números e mais trevos, o que pode elevar o valor da aposta até R$ 83,1 mil reais.

Os valores da aposta são:

Números; Trevos; Quantidade de Apostas Simples; Valor da Aposta

  • 6; 2; 1; R$ 6,00
  • 6; 3; 3; R$ 18,00
  • 6; 4; 6; R$ 36,00
  • 7; 2; 7; R$ 42,00
  • 6; 5; 10; R$ 60,00
  • 6; 6; 15; R$ 90,00
  • 7; 3; 21; R$ 126,00
  • 8; 2; 28; R$ 168,00
  • 7; 4; 42; R$ 252,00
  • 7; 5; 70; R$ 420,00
  • 9; 2; 84; R$ 504,00
  • 8; 3; 84; R$ 504,00
  • 7; 6; 105; R$ 630,00
  • 8; 4; 168; R$ 1.008,00
  • 10; 2; 210; R$ 1.260,00
  • 9; 3; 252; R$ 1.512,00
  • 8; 5; 280; R$ 1.680,00
  • 8; 6; 420; R$ 2.520,00
  • 11; 2; 462; R$ 2.772,00
  • 9; 4; 504; R$ 3.024,00
  • 10; 3; 630; R$ 3.780,00
  • 9; 5; 840; R$ 5.040,00
  • 12; 2; 924; R$ 5.544,00
  • 9; 6; 1.260; R$ 7.560,00
  • 10; 4; 1.260; R$ 7.560,00
  • 11; 3; 1.386; R$ 8.316,00
  • 10; 5; 2.100; R$ 12.600,00
  • 12; 3; 2.772; R$ 16.632,00
  • 11; 4; 2.772; R$ 16.632,00
  • 10; 6; 3.150; R$ 18.900,00
  • 11; 5; 4.620; R$ 27.720,00
  • 12; 4; 5.544; R$ 33.264,00
  • 11; 6; 6.930; R$ 41.580,00
  • 12; 5; 9.240; R$ 55.440,00
  • 12; 6; 13.860; R$ 83.160,00

