Xi diz que China e UE devem melhorar comunicação e aprofundar cooperação

PEQUIM (Reuters) - A China e a União Europeia devem melhorar a comunicação e aprofundar a cooperação à medida que a situação global se torna mais complexa e turbulenta, disse o presidente chinês, Xi Jinping, nesta terça-feira em uma reunião com o primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, em Pequim.

A China está disposta a trabalhar em estreita colaboração com Portugal na cooperação multilateral para salvaguardar o sistema de livre comércio e promover um sistema de governança global mais justo e razoável, disse Xi, citado pela agência de notícias estatal Xinhua.

(Reportagem de Ethan Wang e Ryan Woo)