Topo

Notícias

Wall St abre com leves altas antes de revisão de dados de emprego nos EUA

09/09/2025 10h48

(Reuters) - Os índices de ações de Wall Street abriram com leves altas nesta terça-feira, um dia após fecharem perto de picos recordes, com investidores cautelosos antes de uma iminente revisão da taxa de emprego.

O índice Dow Jones subia 0,07% na abertura, para 45.547,62 pontos. O S&P 500 avançava 0,13%, para 6.503,33​ pontos, enquanto o Nasdaq Composite tinha alta de 0,27%, para 21.858,17 pontos.

(Reportagem de Ragini Mathur em Bengaluru)

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Cabeças de porco com nome do presidente francês são encontradas perto de mesquitas de Paris

Dirigente do Hamas em Gaza diz que Israel atacou negociadores do grupo em Doha

Cabeças de porco são descobertas diante de várias mesquitas de Paris e arredores

Réus utilizaram Abin para manutenção no poder, sem contrapesos do Judiciário, afirma Moraes

Exército israelense afirma que atacou líderes do Hamas após explosões em Doha

Várias explosões são ouvidas em Doha; mídia israelense diz que liderança do Hamas era alvo

Governo do Brasil nomeia 14 novos adidos agrícolas

Lavagem da Madeleine 2025: Paris se rende à força da cultura afro-brasileira

Catar diz que ataques israelenses atingiram residências de autoridades do Hamas

Fisiculturista é morto a facadas em SC; principal suspeita é a mulher, que também se feriu

Trama do golpe: Moraes nega cerceamento de defesa e rejeita preliminar